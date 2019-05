Fiorentina-Genoa | l' inattesa sfida salvezza di Serie A alle 20 | 30 in tv su Sky Sport

Blastingnews

(Di domenica 26 maggio 2019), questa sera20.30 l’affannoso e imprevisto epilogo di campionato tra due squadre che insieme sommano 11 scudetti, ma che oggi rischiano (una delle due) di finire inB. Valida per la trentottesima e ultima giornata dellaA 2018/19, la partita del ‘Franchi’ sarà un vero e proprio spareggio, che nella peggiore delle ipotesi per i tifosi di casa, ovvero in caso di sconfitta dellaabbinata al successo dell’Empoli contro l’Inter a San Siro, vedrebbe la Viola incredibilmente retrocessa. Ma ancor più critica è comunque la situazione del Grifone, che occupa il terzultimo posto con tre punti in meno dei gigliati. In tv la partita sarà trasmessa in diretta su Skye sarà inoltre visibile in streaming sulla piattaforma SkyGo. Le combinazioni per laLaè reduce da sei sconfitte consecutive e Montella è ancora alla ...

