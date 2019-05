Fiorentina-Commisso | il sindaco Nardella | “Rapporti Firenze-Usa fortissimi”

Cessione Fiorentina - Commisso esce allo scoperto : “Conosco bene la maglia viola” : “Non posso dare conferme o indicazioni, sia in senso positivo che negativo. I fiorentini? Faccio loro, intanto, un in bocca al lupo per la gara di stasera. Ho seguito tutto il campionato, come fanno in tantissimi qui in America. Conosco bene la maglia della Fiorentina e anche qualche vecchia gloria gigliata, come Hamrin o Batistuta“. Lo ha detto al “Corriere Fiorentino” l’imprenditore italo-americano Rocco ...

Chi è Rocco Commisso - il miliardario italo-americano che vuole la Fiorentina : Rocco Commisso, 69 anni, fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom, sarebbe vicino a concludere un accordo con la famiglia Della Valle per l'acquisto della Fiorentina. Lo ha scritto il New York Times in un articolo pubblicato online nella notte italiana. Non si tratta del primo investimento nello sport per Commisso che, nel 2017, ha acquistato una quota di maggioranza del club di calcio dei New York Cosmos, del quale è anche ...

Chi è Commisso - l’italo-americano che vuole la Fiorentina : Chi è Rocco Commisso, l’uomo d’affari italo-americano che, secondo il New York Times, sarebbe a un passo dal rilevare la Fiorentina dalla famiglia Della Valle? Commisso, 69 anni, fondatore del colosso dei servizi via cavo Mediacom, nel 2017 ha acquistato una quota di maggioranza del club di calcio dei New York Cosmos, del quale è anche presidente. […] L'articolo Chi è Commisso, l’italo-americano che vuole la Fiorentina è ...

«Fiorentina venduta a Commisso per 134 milioni» - scrive il NYT : Il New York Times riporta la notizia del prossimo acquisto della Fiorentina da parte di Rocco B. Commisso, il magnate italo-americano presidente dei NY Cosmos e fondatore miliardario del fornitore di servizi via cavo Mediacom. Da tempo Commisso aveva provato a investire nel calcio italiano, l’anno scorso sua un’offerta poi rifiutata per il Milan. La trattativa Della Valle-Commisso Commisso ha discusso nelle ultime settimane con i ...

Commisso pronto a rilevare la Fiorentina per 135 milioni : Rocco Commisso, miliardario americano di origine italiana, fondatore e presidente del colosso di servizi via cavo Mediacom, a giorni dovrebbe concludere un accordo per l’acquisto della Fiorentina. Lo scrive il New York Times sulla propria edizione online. Commisso, trasferitosi negli Stati Uniti quando aveva 12 anni, è anche il presidente del New York Cosmos. Lo […] L'articolo Commisso pronto a rilevare la Fiorentina per 135 milioni ...