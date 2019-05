Film al cinema a GIUGNO 2019 | data | cast | trama | curiosità | recensione

L’angelo del male : trama - cast e anticipazioni del Film al cinema : L’angelo del male: trama, cast e anticipazioni del film al cinema L’angelo del male – Brightburn è il nuovo film diretto da David Yarovesky in uscita nelle sale italiane il 23 maggio 2019, mentre in quelle statunitensi sarà disponibile per il giorno 24 dello stesso mese. La durata della pellicola è di 90 minuti ed è distribuita da Sony Pictures/ Warner Bros. Si tratta di un horror, il secondo – dopo The Belko Experiment ...

Una vita violenta : trama - cast e anticipazioni del Film al cinema : Una vita violenta: trama, cast e anticipazioni del film al cinema Che Thierry de Peretti sia un fan di Pier Paolo Pasolini, lo si intuisce già dal titolo del suo nuovo film dal 23 maggio 2019 in tutte le sale cinematografiche: Una vita violenta. De Peretti ha già recitato ne Il Conte di Montecristo del 1998 e oggi si ripresenta alla regia con il con il suo secondo film (il primo è “Apache”), con forti note drammatiche e thriller distribuito ...

John Wick 4 : trama - cast e quando esce il Film al cinema : John Wick 4: trama, cast e quando esce il film al cinema John Wick 3: Parabellum sbanca al botteghino superando anche Avengers Endgame e Lionsgate annuncia il quarto film della saga. Nonostante la critica abbia giudicato noioso il terzo capitolo, con 56 milioni di dollari al box office nel primo fine settimana di programmazione negli States, John Wick 3 si dimostra essere un enorme successo per la casa di produzione Lionsgate. Solo in Italia ...

Rocketman : trama - cast e anticipazioni del Film al cinema : Rocketman: trama, cast e anticipazioni del film al cinema Molto probabilmente Elton John, dopo aver visto il successo di Bohemian Rapsody, ha pensato che fosse arrivato il momento di presentare il suo film. Tutto questo è vero solo in parte. L’idea di Rocketman nasce intorno al 2012, quando fu lo stesso Elton John a dare la notizia scegliendo Justin Timberlake come protagonista. Poi il cantante britannico e anche produttore del film che è ...

Aladdin : trama - cast e quando esce il Film al cinema : Aladdin: trama, cast e quando esce il film al cinema Aladdin, il nuovo film della Disney, da ieri sera (22 maggio 2019) è nelle sale cinematografiche italiane. La regia è stata affidata a Guy Ritchie, già regista di “King Arthur” (2017) e “Sherlock Holmes: gioco di ombre” (2011) e all’interno del cast potremmo godere delle performance di Will Smith nei panni del Genio della lampada, Mena Massoud sarà il protagonista, ...

Cinema e Drink : Darjeeling ispirato al famoso Film di Andeson “Un treno per Darjeeling” : Drink: Darjeeling (ispirato al film “Un treno per il Darjeeling”, di Wes Anderson, 2007) BARLADY: Veronica Costantino del Singer Palace Hotel di Roma INGREDIENTI: 4,5 cl gin Fifty Pounds 2,5 cl brandy Cardenal Mendoza infuso al thè Darjeeling 2 cl sciroppo miele e curcuma 1 cl succo di limone Bicchiere: old fashioned PREPARAZIONE: Versare tutti gli ingredienti, escluso il brandy, all interno dello shaker, ...

Il Traditore Film al cinema : recensione - cast - curiosità : Il Traditore è uno dei film al cinema dal 23 maggio 2019 in concomitanza con l’anniversario della morte di Falcone Borsellino e degli uomini della scorta (23 maggio 1992). Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Il Traditore film al cinema: cast e scheda DATA USCITA: 23 maggio 2019 GENERE: Drammatico ANNO: 2019 REGIA: Marco Bellocchio ...

L’Angelo Del Male Brightburn Film al cinema : recensione - cast - curiosità : Tra i film al cinema in uscita giovedì 23 maggio 2019 c’è L’Angelo Del Male Brightburn, il nuovo film di James Gunn con David Denman, Elizabeth Banks e Jackson A. Dunn. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE L’Angelo Del Male Brightburn film al cinema: cast e scheda DATA USCITA: 23 maggio 2019 GENERE: Horror ANNO: 2019 ...

Aladdin Film al cinema : recensione - cast - curiosità : Oggi 22 Maggio 2019 tra i film al cinema in uscita nelle sale troviamo Aladdin, l’adattamento live-action del classico animato DIsney. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Aladdin film al cinema: cast e scheda GENERE: Avventura, Family, Musicale, Sentimentale ANNO: 2019 REGIA: Guy Ritchie cast: Will Smith, Gigi Proietti, Mena ...

Just Cause diventerà un Film : il creatore della serie di John Wick lavorerà all'adattamento cinematografico : Un adattamento cinematografico della serie di Just Cause è in lavorazione, riporta Comicbook. Il film sarà realizzato da Constantin film con Derek Kolstad, il creatore della serie di John Wick, che lavorerà come sceneggiatore del film. Robert Kulzer di Constantin films e Adrian Askarieh di Prime Universe films saranno i produttori, secondo i dettagli emersi finora.La serie, comprende quattro diversi titoli, con Just Cause 4 lanciato non molto ...

Downton Abbey lascia la tv e arriva al cinema - il trailer del Film con i regnanti (video) : Dal prossimo 12 settembre Downton Abbey sbarca al cinema. La famiglia Crawley, le sue dinamiche, i suoi immortali personaggi, arrivano sul grande schermo per una sorta di film celebrativo della saga televisiva a quattro anni dalla sua conclusione.Il 12 settembre sarà il giorno in cui inizierà la distribuzione internazionale di Focus Features e Carnival films di Universal che ha da sempre prodotto la serie creata da Julian Fellowes. Il film ...

Downton Abbey - ecco il trailer in italiano del Film - al cinema dal 24 ottobre : Downton Abbey tornerà il 24 ottobre al cinema. ecco il trailer in italiano del film sequel della serie inglese.La residenza dei Crowley a Downton Abbey riaprirà presto, anche se in un posto diverso rispetto al passato. Sappiamo infatti che a settembre in USA (e a ottobre in Italia) arriverà un film su Downton Abbey al cinema.La data scelta per l’Italia è il 24 ottobre, e il film sarà distribuito da Universal Pictures, da cui dipendono la ...

Un homme - une femme 53 anni dopo : Lelouch torna a Filmare gli amanti che hanno cambiato il cinema : Victor Hugo va forte, quest’anno, qui a Cannes. dopo “Les Misérables”, sulle banlieue- che ritroveremo di certo nel Palmarès finale- ricompare nel titolo scelto da Claude Lelouch per ricongiungere dopo 53 anni gli amanti di “Un homme, une femme”, Palma d’oro nel 1966 e Oscar per il miglior film straniero. “Les plus belles années d’une vie” è l’amore ritrovato ...

I 10 Film di vendetta più importanti della storia del cinema : https://www.youtube.com/watch?v=oMgi1IFXVD8 I film di vendetta erano rari prima che il cinema occidentale si innamorasse di quello orientale che invece nelle trame di vendetta ci sguazza. Era materia da serie B, da filmacci d’exploitation, mentre ora è una storia di vendetta quella dell’origine dell’Iron Man cinematografico, è una storia di vendetta quella di Il petroliere o anche quella del Grinta rifatto dai Coen. Ed è ovviamente una storia ...