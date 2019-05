Festival Cannes | Palma d' Oro miglior film a Parasite del coreano Bong Joon-Ho

Festival di Cannes - la Palma d'Oro va in Corea : Banderas miglior attore : Cannes - Per la prima volta, la Palma d'Oro va a un regista della Corea del Sud, Bong Joon-ho, un cinefilo appassionato che si è nutrito con il cinema di Chabrol e di Clouzot, ma deve...

Festival di Cannes 2019. Antonio Banderas miglior attore e gli altri vincitori : La settantaduesima edizione del Festival di Cannes è giunta a termine e nonostante sia stata molto buona dal punto di vista dei film, con molte certezze presenti nella sezione in Competizione e molte belle sorprese nelle sezioni parallele, ha un po' deluso sul finale. La giuria della sezione più importante, quella che assegna la Palma d’oro, era presieduta quest’anno da Alejandro González Iñárritu, ...

Il sud-Coreano "Parasite" vince la Palma d'oro al Festival di Cannes : “Parasite” del sud coreano Bong Joon-ho vince la Palma d’oro del 72/mo festival di CannesAd Antonio Banderas il premio come migliore attore con “Dolor y gloria” per la regia di Pedro Almodovar. Il premio per la migliore attrice va a Emily Beecham per il film “Little Joe” di Jessica Hausner. Il film “Atlantique” di Mati Diop vince il Grand PrixLa miglior regia va ai ...

Scandalo al Festival di Cannes : una scena troppo hard indigna il pubblico (e anche l’attrice protagonista) - : Carlo Lanna Una scena hot fa indignare la platea del Festival del cinema di Cannes, ma il regista si difende in conferenza stampa C’è un film che presentato in concorso al Festival del Cinema di Cannes, oggi alle battute finali, che è stato aspramente contestato tanto che in molti gridano allo Scandalo. Proiettato nella notte fra giovedì e venerdì, "Mektoub My Love: intermezzo" di Kechiche, mette in scena un racconto molto forte, ...

Festival di Cannes - da Pedro Almodovar a Quentin Tarantino e Marco Bellocchio : ecco chi potrebbe vincere la Palma D’Oro : Un concorso ricco e di qualità quello della 72ma Cannes, fra i migliori degli ultimi anni al punto da immaginare che il Festival diretto da Thierry Fremaux possa “tenere” il passo della Mostra veneziana che, nelle recenti edizioni, gli ha dato parecchio filo da torcere, accaparrandosi i maggiori premi Oscar, gli americani più appetibili e soprattutto i prodotti Netflix. Pur senza l’appoggio del gigante delle piattaforme streaming, la kermesse ...