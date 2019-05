F1 oggi | GP Monaco 2019 | orari gara | programma | tv | streaming | guida Sky e TV8

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “Sapevamo che gran parte del lavoro doveva essere fatto oggi e abbiamo provato a dare tutto” : Quarto posto per la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel nelle qualifiche del GP della Monaco, valido per il Mondiale di Formula 1: “Se sei quarto a Monaco è una buona notizia, se sei indietro non è altrettanto buona, sapevamo che gran parte del lavoro doveva essere fatto oggi e abbiamo provato a dare tutto“. LA VIDEO INTERVISTA A Sebastian Vettel roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

F1 oggi - GP Monaco 2019 : orari FP3 e Qualifiche e come vederle in tv e streaming su Sky e TV8 : oggi, alle ore 15.00, andranno in scena le Qualifiche del GP di Monaco 2019, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito cittadino del Principato i favori del pronostico sono tutti per la Mercedes. Il britannico Lewis Hamilton (campione del mondo in carica e leader della graduatoria iridata) e il finlandese Valtteri Bottas (secondo nella classifica generale) hanno messo in mostra una velocità notevolissima nel corso delle prove ...

F1 oggi - GP Monaco 2019 : orari prove libere e come vederle in tv su Sky e TV8 : Prende il via quest’oggi il weekend del GP di Monaco 2019, sesta prova del Mondiale di F1. Sulle strade del Principato i team inizieranno a lavorare sugli assetti in vista delle qualifiche di sabato e della gara di domenica. Inutile dire che la Mercedes appare come la favorita per il successo. Le Frecce d’Argento, dopo aver messo a segno cinque doppiette consecutive, sono intenzionate a dar seguito a questo andamento anche per ...

Accadde oggi 22 maggio 2010 - l’Inter vince la Champions : una doppietta di Milito stende il Bayern Monaco : Per la rubrica “Accadde oggi“, giornata che rievoca ricordi felici ai tifosi nerazzurri: parliamo, infatti, della vittoria della Champions da parte dell’Inter di Mourinho, avvenuta esattamente 9 anni fa. Stagione memorabile quella 2009-2010 per l’Inter, culminata con lo storico “triplete“. Il 22 maggio del 2010 la squadra di José Mourinho giocò una finale attesa 45 anni. E dire che l’Inter iniziò ...

Torneo Monaco : la pioggia blocca Berrettini - Cecchinato ko : Alla fine di una giornata climaticamente complessa, ha vinto la pioggia. Cosi' Matteo Berrettini tornerà in campo domani mattina per la BMW Open

Berrettini-Bautista Agut - Atp Monaco 2019 : semifinale rimandata a domani per la pioggia! Il nuovo programma - orario e tv : La pioggia ha condizionato il programma delle semifinali nel torneo ATP di Monaco. La partita di Marco Cecchinato e Cristian Garin è stata interrotta nel secondo set, per poi riprendere con il successo del tennista cileno. Non c’è stata possibilità, invece, di scendere in campo per Matteo Berrettini, che doveva affrontare oggi Roberto Bautista Agut. Il match tra il romano e lo spagnolo è stato spostato a domani alle ore 11.00. La finale si ...

DIRETTA ATP MONACO 2019/ Berrettini Bautista rinviata per pioggia a domani! : DIRETTA Atp MONACO 2019, in streaming video e tv Cecchinato Garin e Berrettini Bautista: entrambe le semifinali con italiani in campo, oggi 4 maggio,.

LIVE Berrettini-Bautista Agut - Semifinale ATP Monaco 2019 in DIRETTA : incontro rinviato a domani mattina per pioggia : Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Semifinale del torneo ATP 250 di Monaco che mette di fronte Matteo Berrettini e lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Sebbene l’iberico sia leggermente sceso in classifica rispetto al suo momento migliore, parliamo sempre del numero 21 del mondo, con licenza di rientrare nei primi 20 in caso di vittoria del torneo. Berrettini, invece, cerca il nono successo consecutivo, cosa che lo ...

Tennis - ATP Monaco 2019 : Marco Cecchinato sconfitto da Christian Garin e dalla pioggia : Si ferma in semifinale, al cospetto del cileno Christian Garin, la corsa di Marco Cecchinato nel torneo ATP 250 di Monaco: sulla terra battuta bavarese l’azzurro, numero tre del tabellone, cede al sudamericano con lo score di 6-2 6-4 in un’ora e tredici minuti di gioco, dopo due interruzioni per pioggia. Nel primo set il primo strappo del match arriva subito, dato che ai vantaggi del terzo game il cileno opera il break alla seconda ...

LIVE Cecchinato-Garin 2-6 3-4 - Semifinale Atp Monaco 2019 in DIRETTA : arriva la pioggia - partita sospesa! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Semifinale dell’Atp 250 di Monaco tra Marco Cecchinato e Cristian Garin. C’è tanto fermento in Germania per la prima dei due penultimi atti, in cui sono presenti ben due italiani. L’Italia del tennis continua a sognare ed incantare il circuito dunque, tanto da poter immaginare una possibile finale tricolore: Ceck si confermerà in forma? Berrettini riuscirà a seguirlo nel possibile ...