F1 Monaco 2019 | Gara - Diretta Sky Sport e TV8

Diretta Formula 1/ Streaming video gara live : vincitore e podio - Gp Monaco 2019 - : Diretta Formula 1 Streaming video SKY gara live Gp Monaco 2019 Montecarlo: la cronaca, vincitore, podio e ordine d'arrivo, oggi domenica 26 maggio.

F1 - GP Monaco 2019 : quando la Ferrari si fa male da sola. Il patatrac del Q1 - l’eliminazione di Leclerc e il quarto posto di Vettel : Le qualifiche del GP di Monaco 2019 di F1 scivolano via con l’ennesima mesta immagine di questo inizio di stagione della Ferrari, un Charles Leclerc incredulo che scuote a ripetizione la testa a pochi secondi dalla fine della prima fase, eliminato. Tanti son i fattori che possono essere chiamati in causa in una disfatta di tale portata ma alla fine tutti riconducono a una gestione scellerata da parte del muretto che in questi primi GP del ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Monaco 2019 : “Domani sarà un giorno molto difficile” : Eliminazione in Q1 e sedicesimo posto per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc nelle qualifiche del GP di Monaco, valido per il Mondiale di Formula 1: “Su una pista come Monaco non dobbiamo permetterci di restare fuori in Q1, domani sarà un giorno molto difficile, perché non si sorpassa“. LA VIDEO INTERVISTA A Charles Leclerc roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “Sapevamo che gran parte del lavoro doveva essere fatto oggi e abbiamo provato a dare tutto” : Quarto posto per la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel nelle qualifiche del GP della Monaco, valido per il Mondiale di Formula 1: “Se sei quarto a Monaco è una buona notizia, se sei indietro non è altrettanto buona, sapevamo che gran parte del lavoro doveva essere fatto oggi e abbiamo provato a dare tutto“. LA VIDEO INTERVISTA A Sebastian Vettel roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

F2 - Risultato gara-2 GP Monaco 2019 : Anthoine Hubert vince al fotofinish su Deletraz. Incidente e ritiro per Luca Ghiotto : Anthoine Hubert vince gara-2 del GP di Monaco 2019 (la prima della carriera in F2) resistendo in partenza a Luis Deletraz e poi controllando agevolmente per tutti i trenta giri della corsa. Lo svizzero della Carlin ha seguito il rivale presentando un vero attacco alla testa solo nel finale ma si è dovuto accontentare della seconda piazza che comunque rappresenta per lui il primo podio stagionale; terzo Guanyou Zhou (Uni-Virtuosi) che ha ...

Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “Non avevamo la velocità e abbiamo avuto problemi con l’anteriore. Capita di sbagliare quando sei al limite…” : Si chiude con un quarto posto in qualifica il complicato sabato di Sebastian Vettel nel Gran Premio di Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale Formula 1. Il tedesco si è inserito alle spalle delle due Mercedes e della Red Bull di Verstappen, perciò scatterà dalla seconda fila in griglia di partenza a caccia di una rimonta difficilissima sul tortuoso tracciato cittadino monegasco. Il quattro volte campione iridato ha spinto al massimo per ...

F1 - analisi qualifiche GP Monaco 2019 : Ferrari - confusione totale! Leclerc fuori in Q1 - solito dominio Mercedes : Le qualifiche del Gran Premio di Monaco di Formula Uno 2019 sono andate come tutti si aspettavano: Mercedes imprendibili e impegnate in una sfida interna per la pole position. Previsione assolutamente azzeccata (non che ci volesse una sfera di cristallo) con Lewis Hamilton che ha superato proprio sotto la bandiera a scacchi il tempo di Valtteri Bottas. Alle loro spalle tutto portava verso una sfida Ferrari – Red Bull, con le Rosse che ...

Max Verstappen F1 - GP Monaco 2019 : “Il terzo posto è buono anche se non ho fatto un giro perfetto nel Q3” : L’olandese Max Verstappen ha chiuso in terza posizione le qualifiche del Gran Premio di Monaco 2019 e domani scatterà dalla seconda fila nella griglia di partenza del sesto round stagionale del Mondiale di Formula 1. La prima guida della Red Bull ha disputato un’ottima sessione senza particolari sbavature ed ha addirittura spaventato le Mercedes nel Q2 con un tempo davvero notevole, per poi doversi arrendere allo strapotere ...

Lewis Hamilton F1 - GP Monaco 2019 : “Una pole position speciale - fatta con il cuore” : Lewis Hamilton è sempre Lewis Hamilton. Nelle qualifiche del GP di Montecarlo, sesta prova del Mondiale 2019 di Formula Uno, il pilota britannico della Mercedes ha ottenuto una pole position molto difficile, per la forza del suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Alle fine 86 millesimi di secondo hanno sorriso al campione del mondo in carica, che comunque quando è stato il momento di tirar fuori le unghie lo ha fatto, guidando al limite dal ...

F1 - Risultato Qualifiche GP Monaco 2019 : Lewis Hamilton la spunta nel derby Mercedes! Ferrari crisi nera - Vettel 4° - Leclerc 16° : Uno strepitoso Lewis Hamilton centra la pole position del Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno, la numero 85 della sua carriera, ma appena la seconda tra i sali-scendi ed i guard-rail del Principato. L’inglese, che voleva dedicare un grande giro alla memoria di Niki Lauda, risponde nel migliore dei modi ai tempi eccezionali del suo compagno di scuderia Valtteri Bottas andandogli a strappare la partenza al palo all’ultimo respiro ...

VIDEO F1 - GP Monaco 2019 : Charles Leclerc eliminato in Q1! Il ferrarista è 16° : Nel corso della Q1 del GP di Monaco di F1 il pilota della Ferrari Charles Leclerc è stato clamorosamente eliminato, non rientrando tra i migliori 15 per prendere parte alla Q2. Gravissimo l’errore strategico della Rossa, che riteneva sufficiente il tempo del monegasco, beffato proprio nel GP di casa. L’ELIMINAZIONE DI Charles Leclerc NELLA Q1 DEL GP DI Monaco DI F1 2019 roberto.santangelo@oasport.it Clicca ...

Valtteri Bottas F1 - GP Monaco 2019 : “Potevo fare la pole ma ho trovato traffico prima del tentativo finale” : Valtteri Bottas partirà in seconda posizione domani nel GP di Monaco 2019. Il finlandese non è riuscito a strappare la quarta pole position di fila, cedendo di 82 millesimi al compagno Lewis Hamilton. La Mercedes conferma la sua superiorità e i due compagni sembrano destinati a battagliare per la vittoria in gara, con la Red Bull di Max Verstappen pronta ad approfittare di qualsiasi occasione concessa. Il finlandese si è dichiarato deluso dal ...