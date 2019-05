F1 | GP Monaco 2019 | orario d’inizio | diretta tv su Sky e TV8 La guida completa

oasport

(Di domenica 26 maggio 2019) Scatterà oggi alle ore 15.10 il GP didi F1: al palo partirà la Mercedes del britannico Lewis Hamilton, affiancato dal compagno di squadra, il finlandese Valtteri Bottas. In seconda fila la Red Bull dell’olandese Max Verstappen davanti al tedesco Sebastian Vettel, quarto con la Ferrari. Il monegasco Charles Leclerc scatterà dall’ottava fila in 15ma piazzola. La gara sarà trasmessa inin abbonamento su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno ed in chiaro su TV8, ed in streaming in abbonamento su Sky Go ed in chiaro su tv8.it, mentre OA Sport vi offrirà come al solito lalive testuale del Gran Premio. Altre sintesi verranno proposte alle ore 18.00, 20.30 e 23.00 in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Go. COME SEGUIRE LIVE IL GP DIDI F1 Domenica 26 maggio ore 15.10 – Garasu Sky Sport F1, Sky Sport Uno e TV8streaming su ...

