F1 - GP Monaco 2019 : Giovinazzi e Gasly penalizzati di tre posizioni in griglia di partenza. Leclerc partirà 15° : Non arrivano novità positive per i colori italiani da Montecarlo, relativamente alle qualifiche del GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2019 di F1. Antonio Giovinazzi, infatti, per la terza volta consecutiva dovrà pagare un penalità sulla griglia di partenza, retrocedendo di tre posizioni. Il pugliese si era classificato quindicesimo alla conclusione del time-attack e dunque il ferrarista Charles Leclerc partirà dalla 15esima ...

LIVE F1 - GP Monaco 2019 in DIRETTA : orari gara Montecarlo - tv e streaming : Siamo finalmente giunti alla domenica del Gran Premio di Monaco 2019, la gara più affascinante e glamour di tutto il Mondiale di Formula Uno. Una corsa che è pronta a regalarci il consueto scenario unico del Principato di casa Ranieri con i colpi di scena inevitabili tra i muretti e le curve monegasche. Ferrari, Red Bull e Mercedes sono pronte a sfidarsi per un appuntamento di capitale importanza in vista del prosieguo della stagione. Sarà ...

F1 - GP Monaco 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv : Oggi domenica 26 maggio si disputa il GP Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale F1: a Montecarlo andrà in scena il Gran Premio più glamour dell’intera stagione, un appuntamento affascinante e sempre spettacolare che è entrato nel cuore di tutti gli appassionati della Formula Uno. Lungo le anguste stradine del Principato vedremo sfrecciare le varie monoposto, percorrendo curve mitiche e transitando davanti a luoghi simbolo di questa ricca ...

F1 - GP Monaco 2019 : Hamilton e Bottas pronti per la storia - Ferrari e Red Bull si affidano alle Safety Car : Se non siamo al ko tecnico manca davvero poco. Il Mondiale 2019 di Formula Uno rischia di chiudersi ufficialmente nel corso del Gran Premio di Monaco di oggi (il via sarà dato alle ore 15.10). Le Mercedes, che hanno come sempre monopolizzato la prima fila, sono pronte per la sesta doppietta consecutiva in questo primo scorcio di campionato, andando a scrivere un record che nessuno era mai stato in grado di realizzare dagli anni ’50 ad ...

F1 oggi - GP Monaco 2019 : orari gara - programma - tv - streaming - guida Sky e TV8 : oggi alle ore 15.10 (diretta tv su Sky Sport e su TV8) si assisterà al GP di Monaco 2019, sesto appuntamento del Mondiale di F1. Sul circuito del Principato Lewis Hamilton partirà dalla pole position e cercherà di imporsi per allungare nella classifica generale nei confronti del compagno di team Valtteri Bottas (secondo) e di tutti i rivali. Ferrari in crisi nera. I problemi sull’anteriore della SF90 sono stati importanti e questo ha ...

F1 Monaco 2019 - Gara - Diretta Sky Sport e TV8 : La Mercedes colleziona l'ennesima prima fila della stagione (Diretta Sky Sport e TV8), mentre la Ferrari da' una nuova delusione ai suoi tifosi pagando caro un imperdonabile errore di strategia ai box. E così, anche nelle qualifiche del Gran Premio di Montecarlo, la musica della Formula 1 edizione 2019 e' sempre la stessa: Lewis Hamilton in pole position con Valtteri Bottas al suo fianco (per soli 88 millesimi) guardano tutti gli altri ...

Diretta Formula 1/ Streaming video gara live : vincitore e podio - Gp Monaco 2019 - : Diretta Formula 1 Streaming video SKY gara live Gp Monaco 2019 Montecarlo: la cronaca, vincitore, podio e ordine d'arrivo, oggi domenica 26 maggio.

F1 - GP Monaco 2019 : quando la Ferrari si fa male da sola. Il patatrac del Q1 - l’eliminazione di Leclerc e il quarto posto di Vettel : Le qualifiche del GP di Monaco 2019 di F1 scivolano via con l’ennesima mesta immagine di questo inizio di stagione della Ferrari, un Charles Leclerc incredulo che scuote a ripetizione la testa a pochi secondi dalla fine della prima fase, eliminato. Tanti son i fattori che possono essere chiamati in causa in una disfatta di tale portata ma alla fine tutti riconducono a una gestione scellerata da parte del muretto che in questi primi GP del ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Monaco 2019 : "Domani sarà un giorno molto difficile" : Eliminazione in Q1 e sedicesimo posto per la Ferrari del monegasco Charles Leclerc nelle qualifiche del GP di Monaco, valido per il Mondiale di Formula 1: "Su una pista come Monaco non dobbiamo permetterci di restare fuori in Q1, domani sarà un giorno molto difficile, perché non si sorpassa". LA VIDEO INTERVISTA A Charles Leclerc

VIDEO Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : "Sapevamo che gran parte del lavoro doveva essere fatto oggi e abbiamo provato a dare tutto" : Quarto posto per la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel nelle qualifiche del GP della Monaco, valido per il Mondiale di Formula 1: "Se sei quarto a Monaco è una buona notizia, se sei indietro non è altrettanto buona, sapevamo che gran parte del lavoro doveva essere fatto oggi e abbiamo provato a dare tutto". LA VIDEO INTERVISTA A Sebastian Vettel

F2 - Risultato gara-2 GP Monaco 2019 : Anthoine Hubert vince al fotofinish su Deletraz. Incidente e ritiro per Luca Ghiotto : Anthoine Hubert vince gara-2 del GP di Monaco 2019 (la prima della carriera in F2) resistendo in partenza a Luis Deletraz e poi controllando agevolmente per tutti i trenta giri della corsa. Lo svizzero della Carlin ha seguito il rivale presentando un vero attacco alla testa solo nel finale ma si è dovuto accontentare della seconda piazza che comunque rappresenta per lui il primo podio stagionale; terzo Guanyou Zhou (Uni-Virtuosi) che ha ...

Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “Non avevamo la velocità e abbiamo avuto problemi con l’anteriore. Capita di sbagliare quando sei al limite…” : Si chiude con un quarto posto in qualifica il complicato sabato di Sebastian Vettel nel Gran Premio di Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale Formula 1. Il tedesco si è inserito alle spalle delle due Mercedes e della Red Bull di Verstappen, perciò scatterà dalla seconda fila in griglia di partenza a caccia di una rimonta difficilissima sul tortuoso tracciato cittadino monegasco. Il quattro volte campione iridato ha spinto al massimo per ...

F1 - analisi qualifiche GP Monaco 2019 : Ferrari - confusione totale! Leclerc fuori in Q1 - solito dominio Mercedes : Le qualifiche del Gran Premio di Monaco di Formula Uno 2019 sono andate come tutti si aspettavano: Mercedes imprendibili e impegnate in una sfida interna per la pole position. Previsione assolutamente azzeccata (non che ci volesse una sfera di cristallo) con Lewis Hamilton che ha superato proprio sotto la bandiera a scacchi il tempo di Valtteri Bottas. Alle loro spalle tutto portava verso una sfida Ferrari – Red Bull, con le Rosse che ...