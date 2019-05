Europee | prima proiezione | la Lega oltre il 30% Tonfo M5S superato dal Pd Forza Italia

Europee 2019 - prima proiezione La7 : “Lega in testa al 32% seguita da Pd al 21 - 7%. M5s al 19 - 6%” : Lega in pole position al 32% alle prime proiezioni di Swg per La7. Il M5s si posiziona al 19,6%, il Pd al 21,7%. Forza Italia e’ all’8,6%, Fratelli d’Italia al 6,2%. Europa Verde è al 2,8%, La Sinistra all’1,7%, altri al 4% Elezioni Europee 2019 | Di F. Q. Elezioni Europee 2019, exit poll, proiezioni e risultati in diretta: “Lega 32%, Pd 21,7%, M5s 19,6%” ...

Europee in Francia - exit poll danno Le Pen prima. “Chiediamo questa sera lo scioglimento dell’Assemblea Nazionale” : Riduce la forbice di distacco dall’avversario rispetto alla tornata del 2014, ma per la seconda volta alle Europee il partito di Marine Le Pen arriva in testa. Secondo gli exit poll la leader del Rassemblement national batte il partito della maggioranza, La Republique en Marche del presidente Emmanuel Macron. Se nel 2014, con il 24,86% dei voti, diede il via al tracollo di Francois Hollande, stavolta il distacco è più contenuto (23%-24,2% ...

Elezioni Europee 2019 - in Germania Cdu avanti. In Francia Le Pen prima : I popolari restano il partito leader, crollo dei socialdemocratici mentre l’estrema destra dell’Afd resta ferma al 10. In Grecia il centrodestra sorpassa Syriza e in Austria avanzano i popolari del cancelliere Kurz

Elezioni Europee - si vota fino alle 23 : cosa c’è da sapere prima di recarsi al seggio : Oggi dalle 7 alle 23 si vota per le Elezioni europee: seggi aperti in tutta Italia, dove in alcuni Comuni si voterà anche per le Elezioni amministrative. Ecco un piccolo compendio per capire come si vota alle Elezioni europee, chi può votare, quali sono i programmi dei partiti e perchè sono importanti. Spiegato facilissimo.Continua a leggere

Luigi Di Maio - il pessimo segnale prima delle Europee : slavina di voti persi - i vip lo mandano al diavolo : Il segnale peggiore che Luigi Di Maio non avrebbe mai voluto subire poco prima del voto per le Europee arriva dal mondo dello spettacolo e dei personaggi più o meno famosi che in passato avevano dichiarato simpatia, se non addirittura il voto, per il Movimento Cinque Stelle. L'ultima solo in ordine

CCN - Saverio Raimondo torna su Comedy Central. «Faremo satira sulle Europee». Valentina Nappi prima ospite : Saverio Raimondo, CCN Alla vigilia delle elezioni europee, Saverio Raimondo non poteva trattenersi dall’affrontare a modo suo i temi più divisivi della campagna elettorale. Lo stand up comedian stasera alle 23.00 tornerà su Comedy Central con la quinta stagione di CCN – Comedy Central News, il suo late show. Il comico ripartirà con alcune novità, tra cui le interviste in esterna ed un cartone animato di cui lui stesso sarà il ...

Lega - ritorna un po' di ottimismo Europee - sentiment prima del voto : Su Affaritaliani.it ecco i sentiment raccolti nelle sedi dei principali partiti nell'ultimo giorno di campagna elettorale. Nella Lega è tornato un po' di ottimismo rispetto a una settimana fa. L'obiettivo resta almeno il 25% ma in molti spera nel 30. Il 28 sarebbe comunque Segui su affaritaliani.it

Europee - Macron in prima linea non argina avanzata RN. Le Pen : “Ha sindrome del re bambino” : Più che un voto per l'Europarlamento sembra un duello per l'Eliseo, lamenta l'opposizione, criticando Emmanuel Macron sempre in prima linea, a far campagna elettorale, come fosse il capolista de La République En Marche (LREM). Invano. Il presidente francese si è mobilitato per le elezioni di domenica prossima nel nome di un'Europa che rischia "di andare in frantumi" e soprattutto contro il Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen, accusata ...

Europee - assessore di Emiliano che vota Lega : la mozione di sfiducia del Pd perde pezzi prima di essere presentata : L’invito a sfiduciare l’assessore pugliese all’Agricoltura Leonardo Di Gioia – inviata dai 6 consiglieri regionali pugliesi ai colleghi della maggioranza – rischia di cadere nel vuoto. Come già raccontato da Ilfattoquotidiano.it, i consiglieri dem avevano preparato, lo scorso 20 maggio, la mozione di sfiducia contro Di Gioia, che sostiene – a suo stesso dire – il leghista Massimo Casanova alle Europee del 26 maggio. L’atto successivo ...

Europee - il vero voto utile è non votare Pd. Ed è l’ultima chiamata prima del buio assoluto : di Riccardo Mastrolillo La litania del “voto utile” viene ancora una volta intonata dal Partito democratico; ovunque ci giriamo c’è qualcuno, ben ammaestrato, che ci spiega la necessità di votare il Pd per contrastare la deriva sovranista. Il segretario del Pd, qualche giorno fa, ha spiegato in televisione la sua strategia: prendere più del 20% (fagocitando necessariamente il voto delle tre liste fuori dal Pd) con l’obiettivo di far ...

Sondaggi elettorali Germania : Europee - Cdu prima al 29% - AFD al 13% : Sondaggi elettorali Germania: Europee, Cdu prima al 29%, AFD al 13% Ad una settimana dall’appuntamento con le elezioni Europee, la Cdu rimane stabile al primo posto nelle intenzioni di voto registrate da Emnid per Bild am Sonntag. Secondo il Sondaggio, i democristiani restano fermi al 29% in vantaggio di tredici punti sull’alleato di governo SPD. Sondaggi elettorali Germania: affluenza al 77% I socialisti dovranno ...

Europee : Terrana - 'Udc fedele ad accordo - prima preferenza a Berlusconi' : Palermo, 18 mag. (AdnKronos) - "L'Udc siciliano, nel confermare il proprio impegno in questa competizione elettorale per eleggere il nuovo parlamento europeo, ribadisce la necessità di rafforzare la presenza del popolarismo europeo nelle sedi istituzionali di Strasburgo e Bruxelles. L'accordo siglat