Europee | la Lega punta al 30% | per il M5S il 23% è la linea del Piave

Elezioni Europee 2019 Italia - diretta risultati/ Lega - M5S - Pd - Fi : come si vota : diretta risultati Elezioni Europee 2019: exit polls, sondaggi voto in Italia, affluenza, seggi, candidati di Forza Italia, Lega, M5s, Pd e Fdi. come si vota

Governo - rimpasto dopo le elezioni Europee? La Lega smentisce - eppure... : Non bastava la rissa sull' oggi. Con Luigi Di Maio e Matteo Salvini che non si parlano più, come ammesso dal capo politico di M5S: «Con Salvini ormai parlo soltanto in consiglio dei ministri». Carroccio e pentastellati litigano anche sul "dopo". Su ciò che accadrà lunedì, una volta chiuse le urne. I

Vittorio Feltri - Salvini contro Di Maio. La verità sulle Europee : sono un referendum tra Lega e M5s : Si vota tra due giorni per le europee e ho l' impressione che la stragrande maggioranza degli elettori non sappia a quale scopo. Ignora anche a cosa servano un Parlamento a Bruxelles e qualcosa del genere a Strasburgo, dove si svolgono attività misteriose, si prendono decisioni stravaganti in vari c

Matteo Salvini - sondaggio Diamanti : "Effetto ultimo minuto - voto alle Europee ribaltato. Rischia la Lega" : C'è una grossa incognita che pesa sul voto di domenica alle elezioni europee e che può stravolgere gli equilibri di Strasburgo e Bruxelles: è la quota di elettori indecisi. Come sottolinea un sondaggio Demos di Repubblica, fino a 2 settimane dal voto addirittura 2 elettori su 3 affermavano di non sa

Europee e cambiamenti climatici - ecco le proposte dei partiti : M5s e Pd puntano a ridurre emissioni - la Lega “nega urgenza” : Paragrafi scarni, indicazioni generiche, pochi numeri, nessuna previsione di strumenti, anche finanziari, su come raggiungere gli obiettivi proposti: così si presentano i programmi dei partiti politici – soprattutto quelli della destra, Lega in testa – per le elezioni Europee alla voce “ambiente”, con particolare riferimento al cambiamento climatico. Eppure, secondo un recente studio condotto da Ipsos per l’European Climate foundation, 4 ...

Lega - ritorna un po' di ottimismo Europee - sentiment prima del voto : Su Affaritaliani.it ecco i sentiment raccolti nelle sedi dei principali partiti nell'ultimo giorno di campagna elettorale. Nella Lega è tornato un po' di ottimismo rispetto a una settimana fa. L'obiettivo resta almeno il 25% ma in molti spera nel 30. Il 28 sarebbe comunque Segui su affaritaliani.it

Europee - la Lega rimane senza casa : il Consiglio d’Europa respinge la formazione sovranista : Il Consiglio d'Europa, l'organizzazione responsabile di tutelare la democrazia e i diritti umani, ha respinto la formazione in un unico gruppo dei partiti sovranisti. A ormai poche ore dal voto per la maggior parte dei Paesi Ue, il Consiglio ha deciso di bocciare il gruppo "Nuovi democratici europei - Europa delle nazioni e delle libertà", di cui fa parte anche la Lega di Matteo Salvini.Continua a leggere

L'Aria che tira - Augusto Minzolini snocciola i dati di Lega - M5s e Pd : a quanto li danno per le Europee : "La Lega di Matteo Salvini andrà sotto il 30 per cento, i Cinque Stelle riusciranno a recuperare, il Pd sarà al 20 per cento o sotto". Augusto Minzolini, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira, su La7, fa la sua personalissima previsione elettorale: "Si è creato un meccanismo perverso: ci sono st

Europee - Meloni : “Dopo il voto FdI e Lega possono governare Paese. Io vorrei Ministero Sviluppo economico” : “Da queste elezioni Europee emergerà un dato e un fatto: Lega e Fratelli d’Italia avranno già da sole una maggioranza alternativa per governare. Lo dico perché l’ho visto accadere alle elezioni regionali degli ultimi mesi, quindi non c’è neanche bisogno di citare i sondaggi. Auspico che questo avvenga“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) dalla presidente di Fratelli ...

Europee - Lega punta a record storico voti e conquista Comuni rossi : La Lega si avvicina al voto di domenica con la scommessa di segnare un nuovo record storico di consensi a livello nazionale e di conquistare diversi Comuni del centro-Nord, ex roccaforti della sinistra. Oltre che a riconsegnare la Regione Piemonte alla coalizione del centrodestra. Dopo l'exploit alle politiche dello scorso anno, in cui ha di poco superato il 17 per cento dei consensi, cifra mai sfiorata in passato, il partito di Matteo Salvini ...

Europee - l’appello per La Sinistra dei 5 stelle delusi : “Soluzione per alleanza M5s-Pd. No al governo con la Lega” : Hanno sostenuto il Movimento 5 stelle pubblicamente. Ma sono rimasti delusi dal governo con la Lega. E adesso lanciano un appello: alle Europee gli elettori grillini delusi votino per La Sinistra. È un vero e proprio invito al voto quello di Aldo Giannuli, politologo e storico, Domenico De Masi, sociologo del lavoro, e Ivano Marescotti, attore e regista teatrale. I tre ormai ex sostenitori de 5 stelle hanno scritto una dichiarazione pubblica per ...

Programma Lega elezioni Europee 2019 : i temi centrali e le battaglie : Programma Lega elezioni europee 2019: i temi centrali e le battaglie Domenica 26 maggio è un appuntamento importante della politica nazionale e, soprattutto, europea. Dal punto di vista locale, infatti, il voto del 26 maggio potrebbe decidere le sorti del governo, nel quale i due partiti ai vertici (M5S e Lega) non nascondo tensioni e possibili alternative per il futuro, nonostante i proclami di voler continuare uniti fino alla fine della ...

Europee - il 26 maggio votiamo per l’Italia (non per l’Europa) e contro la Lega : Andare a votare il 26 maggio è molto importante, ma non tanto per eleggere il nuovo (impotente) Parlamento di una Unione europea ormai in agonia conclamata: votare è invece indispensabile per non fare cadere il governo italiano completamente nelle mani della Lega di Matteo Salvini. Il Parlamento europeo conta poco o nulla, non propone le leggi dell’Europa, può discutere o ratificare quelle decise dalla Commissione Ue – nominata dai ...

Salvini : se Lega vince Europee non chiederò poltrone ma flat tax. Di Maio : abolizione abuso ufficio? Basta str... : Se la Lega si affermerà come primo partito italiano alle prossime elezioni europee «chiederò la flat tax, non certo più poltrone». Lo ha detto il...