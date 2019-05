Europee | in Italia alle 19 affluenza 43 | 84% +1 | 7%

Elezioni Europee - il dato dell'affluenza al Sud Italia : il cupo presagio per Di Maio e M5s : L'affluenza alle 19 per le Elezioni europee al Sud Italia non farà piacere a Luigi Di Maio e al M5s. Rispetto al dato nazionale parziale del 43,68%, nelle regioni del Mezzogiorno l'afflusso ai seggi si attesta tra i 10 e i 15 punti in meno. A Napoli alle 19 è andato a votare solo il 29,32% degli ave

Elezioni Europee 2019 - in Italia affluenza stabile (16 - 7%) - boom nel resto d’Europa : Nel resto d’Europa affluenza record in Francia e in crescita in molti altri paesi. Exit poll in Slovacchia: avanti i filo europei. In Italia dalle 7 alle 23 oltre 62 mila sezioni aperte per il voto. A Torino è stato necessario sostituire 341 presidenti di seggio

Elezioni Europee - Italia al voto : in 51 milioni chiamati alle urne. Mattarella vota a Palermo : È il giorno delle Elezioni europee: i seggi per l'elezione dei 76 eurodeputati componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia hanno aperto questa mattina alle 7. Si vota anche...