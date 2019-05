Europee | il crollo del M5s indebolisce il governo Salvini padrone dell’agenda

Sondaggi elezioni Europee - crollo della Lega : in meno di un mese perde il 6% : Gli ultimi Sondaggi realizzati prima del voto del 26 maggio per le elezioni europee (negli ultimi 15 giorni non è possibile pubblicare rilevazioni) mostrano un evidente calo della Lega: il partito di Matteo Salvini perde il 6% in meno di un mese e arriva al 30,9%. In netta crescita il Movimento 5 Stelle (vicino al 25%), bene il Pd (20,5%) e recupera consensi anche Fratelli d'Italia.Continua a leggere