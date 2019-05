Europee - exit poll : Lega primo partito - sfiora il 30%; Pd davanti a M5S. Salvini twitta : «Grazie» : Questi i primi exit poll delle elezioni Europee 2019. In Italia i seggi hanno aperto alle 7 del mattino per chiudersi alle 23. Da primi exit poll il Pd è, sia pur leggermente, avanti...

Europee - secondo exit poll TOTALE ITALIA : 23.38 LEGA 27-31 PD 20,5-24,5 M5S 18,5-22,5 FI 8-12 FdI 5-7 +Europa 2,5-4,5 Copertura campione 100% Consorzio Opinio ITALIA per Rai Ricerca soggetta a errore statistico

Elezioni Europee 2019 : exit poll Swg per La7 : Elezioni europee 2019: exit poll Swg per La7 Elezioni europee 2019: exit poll Swg per La7, Lega in testa, Pd sopra M5S Chiuse le urne, come da programma alle ore 23, gli istituti demoscopici cominciano a pubblicare i propri exit poll. Anche Swg, a supporto della maratona di La7 guidata da Enrico Mentana, ha diffuso le proprie proiezioni. La diretta TP sullo spoglio delle Elezioni europee Elezioni europee 2019: exit poll Swg Lega in ...

Elezioni Europee - exit poll : Lega 27-31% - Pd 21-25% - M5s 18-22% : La Lega tra il 27 e il 31%, Pd tra il 21 e il 25% e il Movimento 5 stelle tra il 18 e il 22%. Sono questi i primi exit poll della Rai curati dal Consorzio Opinio Italiasui risultati italiani delle Elezioni europee. Quindi il partito di Matteo Salvini si attesterebbe come previsto al primo posto, mentre ci sarebbe il sorpasso del partito di Nicola Zingaretti ai danni del vicepremier Luigi Di Maio.Forza Italia è data con una forchetta ...

Europee : Lega primo partito - Pd e M5s si contendono il secondo posto (exit poll) : Alle 23 i primi exit poll dicono che la Lega è il primo partito a questa tornata elettorale per le Europee con il 27-30%, il partito democratico sarebbe il secondo partito con il 21,5-23,5%, il Movimento 5 stelle tra il 20 e il 23 % e Forza Italia tra il 9 e l'11%. Invece secondo l'exit poll realizzato da Swg per La 7 la Lega sarebbe in pole position tra il 26,5 e il 29,5%. Il M5S si colloca tra il 20 e il 23%, il Pd tra il ...