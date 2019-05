Europee – Exit poll | Germania | Cdu 27 | 5 | Verdi secondi al 20 | 5 Francia | il partito della

ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2019) In Italia le urne resteranno aperte fino alle 23, ma in alcuni Paesi europei i seggi sono già chiusi. E così arrivano i primi dati anche se per il momento sotto forma di. Tra i dati principali: inil boom deiin(sono il secondocon almeno il 20% dei voti), inil sorpasso del Rassemblement di Marine Le Pen sulla lista Renaissance del presidente Macron ma con un’exploit anche in questo caso dei(terzo), in Grecia il sorpasso del centrodestra su Syriza del premier Alexis Tsipras, in Ungheria il plebiscito a favore di Orbàn (viene stimato il 56 per cento per il suo). In Spagna, invece, i socialisti di Sanchez, secondo l’ultimo sondaggio di oggi, si apprestano a vincere con un distacco di oltre dieci punti. Bene anche i socialdemocratici in Danimarca, che guadagnano tre punti in più rispetto all’ultima ...

