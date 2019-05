Europee | boom Verdi in Germania | Le Pen vince e Tsipras chiede voto anticipato Trionfano

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2019)inal 25%, i socialisti volano in Spagna e Portogallo oltre il 30%. Marine Le Pen che scavalca Macron in Francia e il premier greco Alexische, sconfitto,elezioni anticipate. Nel Regno Unito, dove permane lo stallo per il mancato divorzio della Ue, come da previsioniil Brexit Party di Nigel Farage con oltre il 32% mentre i Tories di Theresa May sprofondano al 10-12%. Guardando a Est, invece, in Ungheria è plebiscito per Fidesz di Viktor Orban che sfonda il 52%, mentre in Polonia i conservatori al governo di Diritto e Giustizia volano oltre il 40%. Sono questi i primi dati che emergono alla chiusura delle urne nei 28 Paesi andati alper eleggere il nuovo Europarlamento (qui i dati che riguardano l’Italia) e secondo le ultime proiezioni il Ppe ha 177 seggi, S&D 147, Alde 101, i70, i Conservatori e riformisti europei 60 seggi, ...

