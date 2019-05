Elezioni Europee - il dato dell'affluenza al Sud Italia : il cupo presagio per Di Maio e M5s : L'affluenza alle 19 per le Elezioni europee al Sud Italia non farà piacere a Luigi Di Maio e al M5s. Rispetto al dato nazionale parziale del 43,68%, nelle regioni del Mezzogiorno l'afflusso ai seggi si attesta tra i 10 e i 15 punti in meno. A Napoli alle 19 è andato a votare solo il 29,32% degli ave

Elezioni Europee - exit poll : Le Pen in testa in Francia. Affluenza record in 27 Stati : 51% : «È la più alta partecipazione degli ultimi vent’anni». Così il portavoce del Parlamento europeo, Jaume Duch, ha commentato i dati sull’Affluenza delle Elezioni europee. Secondo i dati preliminari, in 27 Stati l’Affluenza media nell’Ue è stata del 51%. Non sono compresi i dati relativi alla partecipazione nel Regno Unito, che arriveranno più tardi i...

Europee - affluenza alta. Le Pen al 23% - primo partito in Francia. Germania : Merkel vince - boom Verdi : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

Elezioni Europee - affluenza in aumento in Italia : 43% alle 19. Salvini : cambiamento è nell'aria : affluenza in aumento alle Elezioni europee: alle ore 19, quando sono pervenuti i dati di 5766 comuni su 7.915, ha votato il 43,10% degli aventi diritto. alle Elezioni del 2014 erano stati il...

Boom affluenza alle Europee - bene Le Pen e Verdi tedeschi. Grande affermazione Orban : affluenza altissima, calo ma tenuta sostanziale dei partiti europeisti, sorpasso di Marine Le Pen sulla lista di Emmanuel Macron in Francia, Boom dei Verdi in Germania, mentre i 'sovranisti' per ora non sfondano ad eccesione del trionfo di Viktor Orban in Ungheria. Queste Le prime indicazioni che arrivano nel tardo pomeriggio dagli exit poll delle elezioni Europee. In Francia il Rassemblement National di Marine Le Pen sarebbe il primo partito ...

Europee 2019 : alle 19 affluenza al 42% : Aggiornamento ore 19.00 - I dati provvisori relativi all'affluenza delle ore 19 in Italia ci rivelano che a poche ore dalla chiusura dei seggi si è recato a votare circa il 42% degli aventi diritto, in aumento di quasi due punti percentuali rispetto alla precedenti elezioni (40,89%) alla stessa ora.La percentuale più alta, sempre secondo i dati provvisori di 4.952 comuni su un totale di 7.915, si è registrata in Emilia ...

Alle 19 l’affluenza per le elezioni Europee è stata del 43 - 63 per cento - in leggero aumento rispetto al 2014 : l’affluenza rilevata Alle 19 per le elezioni europee, in corso oggi in Italia, è stimata intorno al 43,63 per cento, un dato in leggero aumento rispetto a quello del 2014, quando Alle 19 aveva votato il 41,99 per cento degli aventi

Europee - affluenza alta in tutta l'Ue. Germania : Merkel prima. Francia - boom Le Pen : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea, tra cui Germania, Francia e Italia. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state...

Elezioni Europee - affluenza Italia in aumento alle 19 : 43%. Salvini : cambiamento è nell'aria : affluenza in aumento alle Elezioni europee: alle ore 19, quando sono pervenuti i dati di 5766 comuni su 7.915, ha votato il 43,10% degli aventi diritto. alle Elezioni del 2014 erano stati il...

Elezioni Europee - il dato dell'affluenza delle 19 : perché Salvini e la Lega possono sorridere : I primi dati dell'affluenza delle 19 diffusi dal Viminale si attestano al 43,12%, in crescita rispetto alle precedenti Elezioni Europee del 2014, quando alla stessa ora l'affluenza era stata del 41,62% sulla base di oltre 6mila comuni su 7915. Tra i dati più significativi c'è quello che arriva da Mi

Alle 19 l’affluenza per le elezioni Europee è stata del 43 - 27 per cento - in leggero aumento rispetto al 2014 : l’affluenza rilevata Alle 19 per le elezioni europee, in corso oggi in Italia, è stimata intorno al 43,27 per cento, un dato in leggero aumento rispetto a quello del 2014, quando Alle 19 aveva votato il 39,25 per cento degli aventi

Elezioni Europee 2019 - l’affluenza alle urne alle 19 è al 42% : Oggi è il 26 maggio, il giorno tanto atteso delle Elezioni europee. Dalle 7 di questa mattina le urne sono aperte e i cittadini italiani sono chiamati a votare per eleggere chi li rappresenterà al Parlamento europeo per i prossimi 5 anni. alle 19, secondo quanto fa sapere il ministero dell'Interno, l'affluenza è del 42% circa.

Elezioni Europee 2019 - alle 12 affluenza alle urne al 16 - 7% - alle comunali al 21 - 92. Si vota di più in tutta l'Unione. Boom in Ungheria : Ci siamo. È il grande giorno delle Elezioni Europee 2019, attesso dai tutti i partiti per capire la forza dei singoli partiti in vista di un autunno che si preannuncia già...

Elezioni Europee 2019 - alle 12 affluenza alle urne al 16 - 7% : si vota fino alle 23. Si vota di più in tutta l'Unione : Ci siamo. È il grande giorno delle Elezioni Europee 2019, attesso dai tutti i partiti per capire la forza dei singoli partiti in vista di un autunno che si preannuncia già...