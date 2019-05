Europee 2019 | risultati in diretta Gli appuntamenti e le maratone tv

davidemaggio

(Di domenica 26 maggio 2019) ElezioniIl giorno del voto, finalmente. Dopo una campagna elettorale lunga ed estenuante (per i cittadini che l’hanno subita, in primis), ora a parlare saranno le urne. Domani, domenica 26 maggio, dalle 7 alle 23 si voterà per le Elezioniin tutto il territorio nazionale. Inoltre, i cittadini piemontesi voteranno per il rinnovo del Consiglio Regionale ed oltre 3.800 comuni (tra cui Firenze, Perugia, Campobasso, Potenza, Bari, Livorno, Bergamo, Modena, Reggio Emilia e Lecce) saranno coinvolti dalle Amministrative. Ecco glitv per seguire inelettorali che delineeranno l’Europa dei prossimi anni.in– Rai Domenica sera, ad aprire le danze elettorali sarà uno Speciale Porta a Porta a cura di Tg1 e Rai1, in onda alle 22.50. Dalle 23 il servizio pubblico fornirà i primi exit poll e, a ...

petergomezblog : Elezioni Europee, a Milano l’Anagrafe ha “problemi tecnici”: sospeso il servizio di rinnovo delle tessere elettoral… - fattoquotidiano : Europee, bagno di folla per Di Battista: “Governo? Dopo voto non cambia nulla”. Poi scherza: “Senza donazioni, no s… - fattoquotidiano : Europee, Di Maio: “Dopo il voto non cambia nulla. Il M5s ha la maggioranza in Parlamento e al governo. Così rimarrà” -