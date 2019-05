Europee 2019 | alle 19 affluenza al 42%

blogo

(Di domenica 26 maggio 2019) Aggiornamento ore 19.00 - I dati provvisori relativi all'delle ore 19 in Italia ci rivelano che a poche ore dalla chiusura dei seggi si è recato a votare circa il 42% degli aventi diritto, in aumento di quasi due punti percentuali rispetto alla precedenti elezioni (40,89%) alla stessa ora.La percentuale più alta, sempre secondo i dati provvisori di 4.952 comuni su un totale di 7.915, si è registrata in Emilia Romagna, dove l'ha toccato quota 55,58%. In fondo all'elenco c'è invece la Sicilia, dove soltanto il 25,83% degli aventi diritto si è recato ai seggi per cambiare il Parlamento Europeo. Aggiornamento ore 13:00 -12 l'si consolida al 16,5%. Il dato è sostanzialmente in linea con ledel 2014 (16,01%). Allora, l’finale fu del 58,6%. ElezioniElezioni, urne aperte da stamattina...

