Europarlamento | proiezioni |  Popolari e Socialisti in calo | boom di Verdi e

Europarlamento - le ultime proiezioni confermano ?il mancato sfondamento dei sovranisti : Anche le ultime proiezioni sul futuro Europarlamento , comprensive del voto dei britannici, confermano che i popolari e i socialisti non avranno assieme la maggioranza dei seggi per la prima volta...

Proiezioni sondaggi europee 2019 stop da Europarlamento : “uno spreco” : Proiezioni sondaggi europee 2019 stop da Europarlamento: “uno spreco” A febbraio le autorità europee avevano annunciato la pubblicazione, ogni due settimane fino ad aprile e una a settimana da maggio in avanti, di una media sondaggi per ogni stato membro dell’Ue. L’iniziativa molto sponsorizzata chiaramente in vista del voto del 26 maggio, d’altra parte, adesso risulta bloccata. Proiezioni sondaggi europee: uno strano ...