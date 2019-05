Equitazione – Piazza di Siena | l’italiano Cristofoletti si aggiudica il Premio

Equitazione - Piazza di Siena 2019 : nel Gran Premio individuale Lorenzo De Luca cerca il bis. Campo partenti di altissimo livello : Si avvicina il Gran finale di Piazza di Siena, che si chiuderà oggi alle ore 12.15 con il Gran Premio Roma, che lo scorso anno vide trionfare Lorenzo De Luca su Halifax vh Kluizebos: dopo ben 24 anni il tricolore è tornato a sventolare nella prova più importante a livello individuale del concorso ippico capitolino. Il bis sarà impresa ardua, non che il nostro rappresentante non ne sia all’altezza, ma il Campo partenti è davvero di ...

Equitazione - Piazza di Siena 2019 oggi : orari delle gare e come vederle in tv e streaming. Il programma completo del 26 maggio : Si concluderà oggi a Roma l’87ma edizione del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena a Villa Borghese: i migliori binomi di tutto il mondo si sfideranno per l’ultimo dei quattro giorni di gare che metteranno in mostra il meglio dell’Equitazione da ogni parte del globo. Si termina oggi, con altre due gare, tra cui il Gran Premio Roma, che sarà trasmesso in differita tv su Rai Sport+HD ed in differita streaming su Rai ...

Equitazione - Piazza di Siena 2019 : Marco Pellegrino sorprende tutti - vince anche Martin Fuchs : Penultima giornata di gare a Roma, in occasione del classico evento Piazza di Siena di Equitazione, che ha vissuto quest’oggi gare spettacolari e ricche di emozioni. Andiamo ad analizzare tutti i risultati di questo sabato a Villa Borghese. Iniziamo il recap da una corsa contro il tempo, svoltasi al Galoppatoio alle ore 12, vinta un po’ a sorpresa dall’italiano Marco Pellegrino, che in sella a Vick du Croisy è riuscito ad ...

Equitazione – Piazza di Siena : Farrington si aggiudica il Trofeo Loro Piana : Kent Farrington si aggiudica il Trofeo Loro Piana a Piazza di Siena Il Premio n. 8 Trofeo Loro Piana (cat. mista, h. 150/155), il Piccolo Gp dello Csio romano di Piazza di Siena, è stata vinto dallo statunitense Kent Farrington in un barrage a cinque, a partecipazione ristretta dopo la severità del percorso base disegnato dallo chef de piste Uliano Vezzani. Farrington, che era in sella a Gazelle, sul successivo percorso ridotto a nove ...

Equitazione - Piazza di Siena 2019 oggi : orari delle gare e come vederle in tv e streaming. Il programma completo del 25 maggio : Proseguirà oggi a Roma l’87ma edizione del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena a Villa Borghese: i migliori binomi di tutto il mondo si sfideranno per il terzo dei quattro giorni di gare che metteranno in mostra il meglio dell’Equitazione da ogni parte del globo. Si continua oggi, con altre tre gare, tra cui il Trofeo Loro Piana ed il Sei Barriere Loro Piana, che saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport+HD ed in ...

Equitazione - Piazza di Siena 2019 : a Mark Mcauley e Filippo Moyersoen le gare di giornata - la Svezia vince la Coppa delle Nazioni : Venerdì scoppiettante a Roma, dove nella magica cornice di Villa Borghese sono andate in scena molte gare della rassegna Piazza di Siena 2019, annuale manifestazione di Equitazione, che anche oggi ha riservato molto spettacolo e divertimento. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati di giornata. Iniziamo dalla gara delle ore 9, che al Galoppatoio ha visto prevalere un italiano, Filippo Moyersoen, che in sella al suo Bellami è ...

Equitazione – Piazza di Siena : la Svezia si aggiudica la Coppa delle Nazioni - Italia quinta : Quinto posto per l’Italia nella Coppa delle Nazioni oggi a Piazza di Siena: vittoria alla Svezia È stata la Svezia a vincere l’edizione 2019 della Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo, gara clou oggi a Piazza di Siena. Il quartetto formato da Henrik Von Eckermann con Toveks Mary Lou, Angelie Von Essen con Luikan Q, Fredrik Jonsson con Cold Play e Peder Fredricson con H&M Christian K ha chiuso con 8 penalità complessive ...

Equitazione - Piazza di Siena 2019 : la Coppa delle Nazioni va alla Svezia - quinta l’Italia : La Coppa delle Nazioni del concorso ippico di Piazza di Siena va alla Svezia, che con otto penalità totali precede l’Irlanda, seconda a quota dodici, e Olanda e Belgio, appaiate in terza Piazza con 18. L’Italia, che aveva vinto le ultime due edizioni della manifestazione, deve abdicare e chiudere quinta con 23. Gli azzurri precedono la Germania, sesta con 25 nonostante un eccellente Daniel Deusser, da tenere in gran considerazione ...

LIVE Equitazione - Piazza di Siena 2019 in DIRETTA. Coppa delle Nazioni : Svezia e Irlanda la vittoria - Italia giù dal podio : Buonasera e benvenuti alla diretta LIVE testuale della Coppa delle Nazioni del concorso ippico di Piazza di Siena: a Roma saranno nove le selezioni in gara. L’Italia ha vinto le ultime due edizioni ed ora punta ad un magnifico tris, che sarebbe storico. Molto agguerrite però saranno le avversarie, con almeno tre o quattro Paesi sullo stesso LIVEllo. L’Italia, quarta Nazionale a saltare, schiererà nell’ordine Luca Marziani, ...

LIVE Equitazione - Piazza di Siena 2019 in DIRETTA. Coppa delle Nazioni : guidano Svezia e Irlanda - Italia terza dopo la prima manche : Buonasera e benvenuti alla diretta LIVE testuale della Coppa delle Nazioni del concorso ippico di Piazza di Siena: a Roma saranno nove le selezioni in gara. L’Italia ha vinto le ultime due edizioni ed ora punta ad un magnifico tris, che sarebbe storico. Molto agguerrite però saranno le avversarie, con almeno tre o quattro Paesi sullo stesso LIVEllo. L’Italia, quarta Nazionale a saltare, schiererà nell’ordine Luca Marziani, ...

LIVE Equitazione - Piazza di Siena 2019 in DIRETTA : Coppa delle Nazioni - l’Italia insegue uno storico tris : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa delle Nazioni del concorso ippico di Piazza di Siena: a Roma saranno nove le selezioni in gara. L’Italia ha vinto le ultime due edizioni ed ora punta ad un magnifico tris, che sarebbe storico. Molto agguerrite però saranno le avversarie, con almeno tre o quattro Paesi sullo stesso LIVEllo. L’Italia, quarta Nazionale a saltare, schiererà nell’ordine Luca Marziani, ...

Equitazione - Piazza di Siena 2019 oggi : orari delle gare e come vederle in tv e streaming. Il programma completo del 24 maggio : Proseguirà domani a Roma l’87ma edizione del concorso ippico internazionale di Piazza di Siena a Villa Borghese: i migliori binomi di tutto il mondo si sfideranno per il secondo dei quattro giorni di gare che metteranno in mostra il meglio dell’Equitazione da ogni parte del globo. Si continua oggi, con altre tre gare, tra cui la Coppa delle Nazioni, che sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport+HD ed in diretta streaming su Rai Play ...

Equitazione - Piazza di Siena 2019 : tante pretendenti alla Coppa delle Nazioni. Occhio ad elvetici e transalpini - ma l’Italia può calare il tris : Oggi pomeriggio a partire dalle ore 14.30 saranno nove le selezioni che si contenderanno la Coppa delle Nazioni a Piazza di Siena: l’Italia ha vinto le ultime due edizioni ed ora punta ad un magnifico tris, che sarebbe storico. Molto agguerrite però saranno le avversarie, con almeno tre o quattro Paesi sullo stesso livello. Sicuramente la selezione che maggiormente va tenuta d’Occhio è quella della Svizzera, che è stata anche ...

Equitazione - Piazza di Siena 2019 : solo successi italiani nelle gare odierne - brilla Emanuele Gaudiano : E’ finalmente entrata nel vivo l’edizione 2019 di Piazza di Siena, rassegna di Equitazione che ogni anno porta i migliori cavalieri del pianeta a Roma, a caccia di vittorie prestigiose, oltre che di un montepremi sostanzioso. Cinque le competizioni più importanti svoltesi quest’oggi, che andiamo ad analizzare nel dettaglio. Ad aprire il programma è stata la gara contro il tempo, riservata agli equini di sei anni, vinta da Marco ...