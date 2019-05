Eliana Michelazzo | Sono malata mentalmente | non sto bene e voglio curarmi

blogo

(Di domenica 26 maggio 2019), dopo la confessione shock rilasciata a Live - Non è la d'Urso, continua a raccontare dettagli degli ultimi dieci anni della sua vita. "Ho creduto alle favole, ho creduto a qualcosa che non c'era", ha raccontato a Giada Di Miceli su Radio Radio. "Ho escluso la mia famiglia per Pamela Perricciolo e per una famiglia virtuale, che non esisteva. Non ho più fatto un Natale con la mia vera famiglia. Io ogni Natale facevo i regali al mio marito immaginario e lo stesso faceva anche mia mamma, poverina. Facevo i regali a lui e tutti i familiari inventati si Simone, io avevo una suocera, un cognato, un cugino. Ora questi regali me li hanno portati via...".Il racconto di, spesso scoppiata in lacrime, è proseguito:: ": non sto" 26 maggio 2019 21:09.

