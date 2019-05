Eliana Michelazzo in lacrime per il dramma che sta vivendo | ' Sono malata mentalmente'

Pamela Prati - l’ex manager Eliana Michelazzo : “Ho sul cellulare gli sms e i messaggi vocali di Mark Caltagione” : “Quelle di Pamela Prati sono accuse totalmente infondate. Io non ho mai plagiato nessuno. Lei mi ha rilasciato un mandato preciso ad organizzare il suo matrimonio. Io stessa ho sul cellulare gli sms e i messaggi vocali del presunto Mark Caltagirone che mi dava incarichi sui dettagli dell’organizzazione”. A dirlo all’Adnkronos è Eliana Michelazzo, una delle due ormai ex agenti di Pamela Prati finita nella bufera del finto matrimonio ...

Eliana Michelazzo posta la chat con Mark Caltagirone e una sua foto : 'Facile incolpare me' : Non accenna a placarsi il botta e risposta a distanza tra Pamela Prati e la sua ex manager Eliana Michelazzo: mentre su Canale 5 andava in onda l'intervista che la showgirl ha rilasciato a Verissimo, la romana usava i social network per documentare lo scambio di messaggi che ha avuto con Mark Caltagirone. Negli screenshoots che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram in questi minuti, sono presenti anche le foto dei ...

Caso Prati - Eliana Michelazzo si sfoga nella notte : “Se io e Pamela Perricciolo siamo lesbiche? Ecco la verità” : Dopo l’ospitata da Barbara D’Urso in cui ha ammesso che Mark Caltagirone non esiste, Eliana Michelazzo, l’ormai ex manager di Pamela Prati finita sotto i riflettori per la vicenda del del finto matrimonio, è tornata a dire la sua in un lungo sfogo pubblicato nella notte sul suo profilo Instagram. “Non posso dire molto ma sono veramente scioccata da queste notizie così stupide”, ha esordito la ex agente della showgirl sarda ...

Eliana Michelazzo e Pamela Perriccioli - il dettaglio sul cane Benito : bomba fascista - cosa porta al collo : Sul caso di Pamela Prati e Mark Caltagirone spunta anche l'ombra dell'accusa fascista. Come ha scritto Fulvio Abbate sull'Huffpost, in quella che si sta delineando come la più grande truffa della tv italiana si è inserito anche il cane Benito, il cane mascotte della coppia Eliana Michelazzo e Pamela

Eliana Michelazzo reagisce male alle illazioni sulla sua sessualità : Eliana Michelazzo omosessuale? Lei sbotta sui social: “Vergognatevi!” Qualche giorno fa il portale Dagospia ha lanciato un’incredibile indiscrezione su Eliana Michelazzo che ha sicuramente fatto molto discutere sul web, e non solo. Di cosa si tratta? Secondo il sito di gossip la ex manager di Pamela Prati avrebbe avuto in passato una relazione saffica con la sua socia Pamela Perricciolo. Proprio per questo motivo Eliana avrebbe ...