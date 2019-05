ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2019)al votodel “sì” Nonostante di lì a poco avrebbero dovuto sposarsi nonrinunciato ad andare a votare. Lei avrebbe voluto recarsi al voto in abito biancodi raggiungere il futuro marito all’altare ma poi, complice anche l’emozione per il grande giorno, ha cambiato idea e si è recata alo “in borghese”, la mattina presto,di dare inizio ai preparativi. È accaduto a Porcia, in provincia di Pordenone, dove oltre al voto per le europee i cittadini oggi sono chiamati a rinnovare anche sindaco e Consiglio comunale e la futura sposta è anche candidata alla carica di consigliere. Anche il futuro marito si è recato alle urne di primo mattino evitando accuratamente però di incrociare la sposa, perché come tradizione vuole non è ammesso vedersidel “sì”. La data del matrimonio era stata fissata da oltre un anno, ma qualche ...

Cascavel47 : Elezioni, le storie dai seggi: gli sposi che hanno votato prima delle nozze e l’appello social per trovare scrutaro… - Luigi41712 : RT @ALRandazzo: @GianricoCarof Ma quante belle storie il giorno delle elezioni....... - ALRandazzo : @GianricoCarof Ma quante belle storie il giorno delle elezioni....... -