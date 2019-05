Elezioni | la Lega primo partito oltre il 30% Pd davanti al M5S 

Elezioni - la Lega primo partito al 30%. Pd davanti al M5S : La Lega prima forza politica del Paese, Pd davanti al Movimento 5 Stelle. Le proiezioni con il 10% del campione scrutinato la Lega al 30%, il Pd al 21,8, 20,7 per il M5S, 9,8% Forza Italia, 6% Fratelli d’Italia e 3,7 per +Europa. I primi risultati delle Elezioni Europee fotografano un scenario italiano profondamente cambiato rispetto alle politiche...

Elezioni Europee 2019 - exit poll - proiezioni e risultati in diretta : “Lega 27 - 5/30 - 5% - Pd 21/24% - M5s 19 - 5/22 - 5%” : Non ci sono ancora schede scrutinate ma tutti i principali exit poll confermano i sondaggi degli ultimi mesi: e cioè un’inversione nei rapporti di forza tra i due partiti di governo. La Lega è il primo partito italiano alle Europee, anche se non sembra sforare il tetto del trenta percento. Ma la novità sta nel secondo posto: per quattro rilevazioni il Pd ha superato il Movimento 5 stelle. Di poco, al massimo un paio di ...