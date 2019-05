Elezioni Europee | la soffiata di Barbara Palombelli | Attenti al dato del

Elezioni Europee 2019 : risultati - exit poll e proiezioni in tempo reale : Lo spoglio, i commenti, le analisi, le polemiche e gli spiegoni: segui con noi questo appuntamento elettorale

Affluenza Elezioni Europee 2019 ore 19 : la mappa per regione : Affluenza elezioni europee 2019 ore 19: mappa per regione. Disertano le Isole Mancano meno di tre ore alla chiusura dei seggi. Tra le 12 e le 19 sembra che ci sia stato un incremento tendenziale dell’Affluenza. Alle sette di sera ha votato il 43,85% del censo elettorale, in aumento di più di un punto percentuale rispetto al parziale di 5 anni fa della stessa ora (42,15%). Vediamo – come per l’Affluenza delle 12 -, le ...

Elezioni Europee - quando e dove arriveranno gli exit poll e i risultati ufficiali : A partire dalle 23, alla chiusura dei seggi, anche in Italia verranno diffusi i primi risultati delle Elezioni europee. A partire dagli exit poll che, per alcune trasmissioni, saranno in realtà instant poll. Ecco come seguire in televisione gli exit poll, le proiezioni e lo spoglio delle schede in tempo reale.Continua a leggere

Elezioni Europee - affluenza alle urne alle 19 in provincia di Ragusa : Leggermente in aumento la percentuale media di affluenza alle urne in provincia di Ragusa secondo i dati diffusi dalla Prefettura relativi alle ore 19

Elezioni Europee 2019 - in Germania Cdu avanti. In Francia Le Pen prima : I popolari restano il partito leader, crollo dei socialdemocratici mentre l’estrema destra dell’Afd resta ferma al 10. In Grecia il centrodestra sorpassa Syriza e in Austria avanzano i popolari del cancelliere Kurz

Elezioni Europee - mancano tre ore alla chiusura dei seggi : perché è importante votare : Tra tre ore si chiudono i seggi per le Elezioni europee: quasi la metà degli Italiani si sono già recati alle urne, mentre molti non hanno ancora esercitato il proprio diritto al voto. Ecco qualche motivo per votare per chi è indeciso: perché si vota alle Elezioni europee, per cosa si vota e quali sono i candidati.Continua a leggere

Elezioni Europee - in Francia Marine Le Pen sorpassa Macron ma non «sfonda» : Il partito sovranista supera la lista sostenuta dal presidente Emmanuel Macron, che registra così una cocente sconfitta, ma non supera il 25% delle scorse europee: la strategia mirante a conquistare moderati e banlieues potrebbe aver fallito....

Elezioni Europee - il dato dell'affluenza al Sud Italia : il cupo presagio per Di Maio e M5s : L'affluenza alle 19 per le Elezioni europee al Sud Italia non farà piacere a Luigi Di Maio e al M5s. Rispetto al dato nazionale parziale del 43,68%, nelle regioni del Mezzogiorno l'afflusso ai seggi si attesta tra i 10 e i 15 punti in meno. A Napoli alle 19 è andato a votare solo il 29,32% degli ave

Elezioni Europee - exit poll : Le Pen in testa in Francia. Affluenza record in 27 Stati : 51% : «È la più alta partecipazione degli ultimi vent’anni». Così il portavoce del Parlamento europeo, Jaume Duch, ha commentato i dati sull’Affluenza delle Elezioni europee. Secondo i dati preliminari, in 27 Stati l’Affluenza media nell’Ue è stata del 51%. Non sono compresi i dati relativi alla partecipazione nel Regno Unito, che arriveranno più tardi i...

Elezioni Europee - affluenza in aumento in Italia : 43% alle 19. Salvini : cambiamento è nell'aria : affluenza in aumento alle Elezioni europee: alle ore 19, quando sono pervenuti i dati di 5766 comuni su 7.915, ha votato il 43,10% degli aventi diritto. alle Elezioni del 2014 erano stati il...

Elezioni Europee 2019 : liste e simboli dei partiti candidati : Urne aperte fino alle 23 per le Elezioni europee: i partiti politici italiani hanno presentato da tempo le liste complete dei loro candidati divisi per circoscrizioni. Ecco un vademecum dei candidati, delle liste dei principali partiti e dei programmi elettorali, in modo da conoscere i nomi dei candidati per esprimere l'eventuale preferenza nominale in sede di seggio elettorale.Continua a leggere

