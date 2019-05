Elezioni europee | il Ppe gela Salvini | Non ci alleeremo mai coi sovranisti

Risultati Elezioni europee 2019 : proiezioni Tecnè Pd allunga sul M5S : Risultati elezioni europee 2019: proiezioni Tecnè Pd allunga sul M5S Terza e ultima proiezione Tecnè che conferma l’avanzata della Lega (superato il 30%) e il sorpasso del Partito Democratico sul Movimento 5 Stelle. Queste le ultime proiezioni, basate su un campione del 25%, margine di errore +-0,9%. Seconda proiezione Tecnè – AGGIORNAMENTO Seconda proiezione Tecnè che smentisce quanto riportato dalla prima proiezione ...

Elezioni europee - l’affluenza in Italia al 55% : In Italia si è recato al seggio il 55% degli aventi diritto, con picchi di affluenza in Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Umbria e percentuali più basse al Sud, in Sardegna e in Sicilia. Nelle regioni del meridione non si supera il 45%, mentre nelle isole si arriva a una partecipazione inferiore al 40%.Continua a leggere

Elezioni europee 2019 - proiezione Opinio per RAI : testa a testa M5S-PD : Elezioni europee 2019, proiezione Opinio per RAI: testa a testa M5S-PD Dopo il primo exit poll che dava il Partito Democratico in forte vantaggio sul Movimento 5 Stelle, la prima proiezione dell’istituto Opinio per RAI ci mostra uno scenario abbastanza differente. Il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sarebbero più vicini di quello che si poteva pensare all’inizio e, nonostante i “dem” mantengano (per ora) un ...

Elezioni europee - Senaldi dà la sveglia alla Lega : "Salvini ora si comporti da Generale - non più da Capitano" : Il risultato della Lega di Matteo Salvini alle Elezioni europee, secondo i primi exit poll, promuove sul campo il leader del Carroccio: "Da Capitano - ha detto il direttore di Libero, Pietro Senaldi, in colLegamento con Porta a porta su Rai1 - a Generale. E da tale deve cominciare a comportarsi". St

Elezioni europee - exit poll Regno Unito : Brexit Party di Nigel Farage oltre il 30% : Sulla base del 10% delle schede scrutinate, Nigel Farage sarebbe al 32%, con un netto distacco sui Liberaldemocratici, che raggiungono il 20,1%. Terzi i laburisti con il 16,2% e quarti i Verdi, che raggiungono l'11,4% dei consensi. Calo di consensi per il partito Conservatore, penultimo al 7,6% prima di Ukip.Continua a leggere

Elezioni europee 2019 - le prime proiezioni : A meno di un'ora dalla chiusura delle urne in Italia, arrivano i dati delle prime proiezioni dei risultati delle Elezioni europee: la Lega di Matteo Salvini è al primo posto nelle preferenze degli italiani, segue il testa a testa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, staccati Forza Italia e Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Elezioni europee : Ppe primo partito - ma è rebus maggioranza. Le Pen supera Macron In Francia : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

