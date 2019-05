Elezioni europee 2019 | volantini e proiettili in tre seggi del Nuorese

Elezioni europee - alle 12 ha votato il 16 - 72 per cento : alle Elezioni Europee alle ore 12 ha votato il 16,72% degli aventi diritto. Lo rende noto il sito del Ministero dell'Interno. Nel 2014 il 16,66%

Elezioni europee - l'appello di Paolo Becchi : "Cosa c'è in gioco oggi" - perché votare sovranista : Quale sia il senso profondo delle Elezioni che si svolgono domenica nei Paesi che fanno parte dell' Unione europea? Quali sono le posizioni fondamentali che si fronteggiano? In termini filosofici si potrebbe dire che si tratta della contrapposizione tra Kant, quale erede di un certo illuminismo giur

Elezioni europee 2019 - i primi dati sull’affluenza : ha votato il 16 - 7% : Nel resto d’Europa affluenza record in Francia e in crescita in molti altri paesi. Exit poll in Slovacchia: avanti i filo europei. In Italia dalle 7 alle 23 oltre 62 mila sezioni aperte per il voto. A Torino è stato necessario sostituire 341 presidenti di seggio

Elezioni europee 2019 - da Stoccolma ad Atene : ecco le insolite cabine per il voto : Colorate, a volte un po’ strane, in altri casi molto comode. Le cabine elettorali sparse nelle città d’Europa appaiono così. In Slovacchia i votanti hanno la possibilità di sedersi, in Francia c’è chi ha votato con il suo cagnolino, a Stoccolma (Svezia) le cabine sembrano piccole tende. In Germania le cabine sono appoggiate a piccoli tavolini. Ad Atene (Grecia) le cabine sono particolarmente colorate e in quelle francesi in ...

Elezioni europee 2019 - da Stoccolma ad Atene : ecco le insolite cabine per il voto – FOTO : Colorate, a volte un po’ strane, in altri casi molto comode. Le cabine elettorali sparse nelle città d’Europa appaiono così. In Slovacchia i votanti hanno la possibilità di sedersi, in Francia c’è chi ha votato con il suo cagnolino, a Stoccolma (Svezia) le cabine sembrano piccole tende. In Germania le cabine sono appoggiate a piccoli tavolini. Ad Atene (Grecia) le cabine sono particolarmente colorate e in quelle francesi in ...

Proiezioni affluenza ore 23 Elezioni europee 2019 sotto il 60%. I dati : Proiezioni affluenza ore 23 elezioni europee 2019 sotto il 60%. I dati I seggi sono aperti già da qualche ora e i primi dati sull’affluenza – quella delle ore 12:00 – sono finalmente giunti nella sua totalità. Per mezzogiorno, il 16,72% del censo elettorale si è recato alle urne. Una percentuale estremamente simile a quella di 5 anni fa, quando si votò per il rinnovo del Parlamento europeo. Segui qui la nostra diretta, ...

Elezioni europee : i DATI di affluenza nazionale e dei capoluoghi di Regione alle 12 : In occasione delle Elezioni Europee in Italia alle ore 12 ha votato (tutte le sezioni) il 16,72% degli aventi diritto, in linea con le analoghe Elezioni del 2014 (16,66%): lo ha reso noto il sito del Ministero dell’Interno. Nel 2014 l’affluenza finale alle ore 23 fu del 58,6%. alle politiche del 2018 l’affluenza alle ore 12 fu del 19,4% (dato della Camera). Elezioni Europee: affluenza alle ore 12 nei capoluoghi di ...

Elezioni europee - alle 12 affluenza del 16 - 72% in linea con il 2014 : Allora il dato finale fu del 58,6%, alle Politiche del 2018 l'affluenza a mezzogiorno toccò invece quota 19,4% (alla Camera). Per il Viminale l'affluenza alle Elezioni comunali, sempre alle 12, è invece del 21,92% in base a tutte le sezioni...

Elezioni europee - candidati e liste della circoscrizione Sud : Oggi si vota in Italia per le Elezioni europee: urne aperte dalle 7 alle 23 in tutti i Comuni italiani, in alcuni dei quali si vota anche per le Elezioni amministrative. Ecco tutti i candidati, le liste e i partiti a cui è possibile assegnare la preferenza nella circoscrizione Sud, composta da Campania, Puglia, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria.Continua a leggere

Elezioni europee - Italia al voto : affluenza alle 12 del 16 - 7%. Volantini e proiettili nei seggi a Nuoro : È il giorno delle Elezioni europee: i seggi per l'elezione dei 76 eurodeputati componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia hanno aperto questa mattina alle 7. Si vota anche...

Elezioni europee - Italia al voto : affluenza alle 12 del 16 - 7%. Volantini e proiettili nei seggi a Nuoro : È il giorno delle Elezioni europee: i seggi per l'elezione dei 76 eurodeputati componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia hanno aperto questa mattina alle 7. Si vota anche...

Elezioni europee 2019 - alle 12 affluenza alle urne al 16 - 7% : si vota fino alle 23 : Ci siamo. È il grande giorno delle Elezioni Europee 2019, attesso dai tutti i partiti per capire la forza dei singoli partiti in vista di un autunno che si preannuncia già...

Elezioni europee 2019 - i primi dati sull’affluenza : ha votato il 16 - 5% : Nel resto d’Europa affluenza record in Francia e in crescita in molti altri paesi. Exit poll in Slovacchia: avanti i filo europei. In Italia dalle 7 alle 23 oltre 62 mila sezioni aperte per il voto. A Torino è stato necessario sostituire 341 presidenti di seggio

Elezioni europee 2019 - alle 12 affluenza alle urne al 16 - 6% : si vota fino alle 23 : Ci siamo. È il grande giorno delle Elezioni Europee 2019, attesso dai tutti i partiti per capire la forza dei singoli partiti in vista di un autunno che si preannuncia già...