Elezioni europee 2019 | i primi dati sull’affluenza | ha votato il 16 | 5%

Nigel Farage - un’ombra sulle Elezioni europee e il destino incerto della Gran Bretagna : Nigel Farage , il fondatore dello Ukip (Partito del Regno Unito), dopo il vittorioso referendum per la Brexit del giugno 2016 era uscito di scena. Il partito aveva raggiunto l’obiettivo e il suo leader aveva preferito mettersi da parte. Dopo tre anni e continui rinvii però, la Gran Bretagna non è ancora ufficialmente uscita dall’Unione Europea. Ed ecco che, in concomitanza con le elezioni del Parlamento europeo, Nigel Farage riappare sulla scena ...

Alle 12 l’affluenza alle Elezioni europee è stata del 16 per cento - stabile rispetto al 2014 : L’affluenza rilevata alle 12 per le elezioni europee, in corso oggi in Italia, è stimata intorno al 16 per cento. Sono dati in linea con le ultime europee del 2014, quando alle 12 aveva votato il 16,27 per cento dell’elettorato