Elezioni Europee 2019 | diretta risultati in tempo reale Exit poll | Lega primo partito

Elezioni Europee 2019 - i primi exit poll : Lega in testa - Pd davanti al M5s : Subito dopo la chiusura delle urne arrivano i primi risultati delle Elezioni europee in Italia: i primi exit poll diffusi confermano quanto previsto dai sondaggi, con il primato della Lega di Matteo Salvini e il testa a testa, per il secondo posto, tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Più indietro, ma sopra la soglia di sbarramento, Forza Italia e Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Elezioni Europee - exit poll in Ungheria : netta affermazione di Orban con il 55% : I primi exit poll che arrivano dall'Ungheria dopo la chiusura delle urne per le Elezioni europee vedono Fidesz, il partito di Viktor Orban, nettamente in vantaggio sugli schieramenti che fanno parte dell'area socialista europea: per il momento si stima che il Fidesz abbia raggiunto il 55% dei consensi, staccando di molto le altre liste.Continua a leggere

Elezioni Europee - infarto al seggio : muore dopo voto nel Padovano : Elezioni Europee, infarto al seggio: muore dopo voto nel Padovano A Carmignano di Brenta, un operaio di 54 anni è stato colto dal malore mentre ritirava i documenti dopo aver messo la scheda nell’urna. I medici e i soccorritori hanno provato, invano, a rianimarlo Parole chiave: ...

Elezioni Europee - nel nuovo Europarlamento Socialisti e Popolari senza maggioranza : La prima proiezione sulla composizione del Parlamento Europeo alla luce degli exit poll e delle proiezioni sulle Elezioni europee presentano uno scenario che era stato previsto nei sondaggi, ma che è assolutamente inedito: il Partito Popolare Europeo e il Partito Socialista Europeo probabilmente non raggiungeranno la maggioranza dei seggi in Europarlamento.

Elezioni Europee 2019 - Popolari e socialisti ancora primi ma senza maggioranza. Liberali ago della bilancia : I sovranisti crescono ma non sfondano. I Popolari e i socialisti perdono terreno ma tengono: non hanno più la maggioranza da soli ma rimangono la prima e la seconda forza del Parlamento di Bruxelles. Sono questi i primi dati che emergono dalle proiezioni di tutta Europa. Un turno elettorale che si contraddistingue per l’affluenza: superiore al 50% nella media europea, è al livello più alto degli ultimi vent’anni. Ma segna anche ...

Elezioni Europee - la proiezione del nuovo Parlamento Europeo : perché Salvini è l'ago della bilancia : La maggioranza del prossimo Parlamento Europeo dovrà basarsi su equilibri diversi rispetto a quelli che finora hanno retto il dominio del Ppe e del Pse. Le prime proiezioni diffuse da Europe elects, il servizio statistico ufficiale della Commissione europea, parlano chiaro: l'alleanza tra socialisti