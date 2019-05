Elezioni Europee 2019 | diretta risultati Exit poll | Lega primo partito Sorpasso del Pd

Elezioni Europee - i risultati in diretta di Casapound :

Elezioni Europee 2019 : le ultime news - gli scenari e la guida al voto : Urne chiuse per le Elezioni europee: i cittadini sono stati chiamati a votare i membri del prossimo Parlamento Europeo. In Italia si sono appena chiuse le urne e sono stati diffusi i primi exit poll. Ecco tutte le ultime news sulle Elezioni europee: i dati sull'affluenza, gli exit poll sui partiti, le proiezioni, i risultati ufficiali e i candidati eletti.Continua a leggere

Elezioni Europee 2019 Estero Diretta risultati/ Orban vola al 56% : risultati Elezioni Europee 2019, Diretta live del voto all'Estero: Francia, Germania, Spagna, Ungheria, Polonia. Orban vola al 56% dei consensi

Elezioni Europee - exit poll : Lega 27-31% - Pd 21-25% - M5s 18-22% : La Lega tra il 27 e il 31%, Pd tra il 21 e il 25% e il Movimento 5 stelle tra il 18 e il 22%. Sono questi i primi exit poll della Rai curati dal Consorzio Opinio Italiasui risultati italiani delle Elezioni europee. Quindi il partito di Matteo Salvini si attesterebbe come previsto al primo posto, mentre ci sarebbe il sorpasso del partito di Nicola Zingaretti ai danni del vicepremier Luigi Di Maio.Forza Italia è data con una forchetta ...

Elezioni Europee 2019 - exit poll - proiezioni e risultati in diretta : “Lega 26 - 5/29 - 5% - Pd 21/24% - M5s 20/23%” : Ecco i primi exit poll del voto italiano per il Parlamento europeo di Swg per La7: Lega 26,5/29,5%, Pd 21/24%, M5s 20/23%, Forza Italia 9/11%, Fratelli d’Italia 5/7%, Più Europa 2,5/3,5%, Europa Verde 1,5/2,5, Altri 4/5%. In base al primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, la Lega è al 27-31%, il Pd è al 21-25%, M5s al 18,5-22,5%, Forza Italia all’8-12%, Fratelli d’Italia al 5-7%, Più Europa ...

