Elezioni europee 2019: come seguire gli exit poll, le proiezioni e i risultati definitivi

(Di domenica 26 maggio 2019) Alla chiusura dei seggi delledel 26 maggio, a partire dalle 23, le principali reti televisive diffonderanno i primi, seguiti dallee dai dati in tempo reale durante lo spoglio: sia su Rai 1 che su Rai 3 andranno in onda trasmissioni speciali perl’esito del voto europeo. Su Rai 3 ci sarà uno speciale a partire dalle 22.50, mentre su Rai 1 è previsto una puntata di Porta a Porta, condotta da Bruno Vespa, che inizierà alla stessa ora. Durante lo speciale verranno diffusi gli(ne sono previsti vari, non solo uno) a partire dalle 23 e ci saranno collegamenti con i corrispondenti del Tg1 da Bruxelles, Londra, Parigi e Berlino per sapere quanto accade anche negli altri stati membri. La trasmissione andrà avanti fino alle 2.30 di notte.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...