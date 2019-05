Elezioni Europee 2019 | alle 12 affluenza alle urne al 16% | si vota fino alle 23

Nigel Farage - un’ombra sulle Elezioni Europee e il destino incerto della Gran Bretagna : Nigel Farage, il fondatore dello Ukip (Partito del Regno Unito), dopo il vittorioso referendum per la Brexit del giugno 2016 era uscito di scena. Il partito aveva raggiunto l’obiettivo e il suo leader aveva preferito mettersi da parte. Dopo tre anni e continui rinvii però, la Gran Bretagna non è ancora ufficialmente uscita dall’Unione Europea. Ed ecco che, in concomitanza con le elezioni del Parlamento europeo, Nigel Farage riappare sulla scena ...

Elezioni Europee - candidati e liste della circoscrizione Centro : Domani si vota per le Elezioni europee: l'Italia è divisa in cinque circoscrizioni, e quella del Centro comprende Lazio, Marche, Umbria e Toscana. Ecco tutti i candidati dei principali partiti che si presentano alle Elezioni europee nella circoscrizione Centro, con i nomi e le liste.Continua a leggere

Elezioni Europee - Italia al voto : affluenza alle 12 del 16 - 5%. Volantini e proiettili nei seggi a Nuoro : È il giorno delle Elezioni europee: i seggi per l'elezione dei 76 eurodeputati componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia hanno aperto questa mattina alle 7. Si vota anche...

Elezioni Europee - i candidati della circoscrizione Nord Est : Domani si vota per le Elezioni europee: l'Italia è divisa in cinque circoscrizioni, e quella del Nord Est comprende l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige e il Veneto. Ecco tutti i candidati dei principali partiti che si presentano alle Elezioni europee nella circoscrizione Nord Est, con i nomi e le liste.Continua a leggere

Da che ora si sapranno i risultati delle Elezioni europee : Per lo spoglio si dovrà aspettare le 23, ma già dalle 18 verranno diffusi gli exit poll dei paesi in cui si voterà fino al tardo pomeriggio

