È morto Vittorio Zucconi | un lutto per il giornalismo | addio alla firma di Repubblica

È morto Vittorio Zucconi : Angelo Scarano Si è spento all'età di 74 anni. Nella sua lunghissima carriera aveva lavorato per la Stampa ma anche per il Corriere della Sera e per Repubblica È morto il giornalista Vittorio Zucconi. Si è spento all'età di 74 anni. Nella sua lunghissima carriera aveva lavorato per la Stampa ma anche per il Corriere della Sera. È stato per parecchi anni corrispondente dall'estero. È diventato famoso con la sua collaborazione a ...