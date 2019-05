Domenica In | ultima puntata Anticipazioni | ospiti e omaggi musicali da Mara Venier

Domenica In - a poche ore dall'ultima puntata il messaggio di Mara Venier : clamoroso addio? Panico in Rai : In Rai, tiene banco il caso-Mara Venier. Già: rinnoverà il suo impegno a Domenica In anche l'anno prossimo? Viale Mazzini, dopo gli strepitosi risultati di quest'anno, ovviamente la vorrebbe ancora al timone della trasmissione di Rai 1. Ma la diretta interessata ancora non ha deciso: vorrebbe avere

Domenica In – Trentasettesima e ultima puntata del 26 maggio 2019 – Romina Power - Renzo Arbore tra gli ospiti. : Domenica In termina oggi l’edizione 2018/2019, una delle più lunghe e soprattutto una delle più fortunate dell’ultimo decennio. 37 puntate, una cavalcata mai successa negli ultimi anni visto che il programma iniziava a ottobre inoltrato e non a settembre come accaduto in questa stagione. E poi il ritorno alla conduzione di Mara Venier, la regina […] L'articolo Domenica In – Trentasettesima e ultima puntata del 26 maggio 2019 – ...

Domenica In : Mara Venier torna in onda anche dopo l’ultima puntata : Ultima puntata Domenica In, 26 maggio: Mara Venier in onda anche Domenica prossima, 2 giugno Terminerà domani la fortunata edizione 2018/2019 di Domenica In, condotta con grande successo da Mara Venier, tornata al timone del suo programma del cuore per la decima volta, dopo cinque anni d’assenza. dopo quasi quaranta domeniche trascorse con il pubblico di Rai1, Mara Venier attorno alle 17.30 di domani saluterà quindi, almeno per questa ...

Domenica In - ospiti ultima puntata : Mara Venier invita Romina Power : ospiti Domenica In, ultima puntata: Romina Power e Renzo Arbore da Mara Venier La scorsa settimana Domenica Live si è conclusa con i saluti di Barbara d’Urso che ha annunciato alcune puntate speciali di Domenica Rewind onde evitare di lasciare il pubblico privo della sua presenza in Tv. Questa settimana tocca a Mara Venier con l’ultima puntata di Domenica In chiudere una stagione televisiva che le ha portato immense soddisfazioni ...

“La prima volta” – Le storie della trentunesima e ultima puntata di Domenica 19 maggio 2019. : Cristina Parodi quest’anno televisivo è in onda alla domenica pomeriggio, al termine di domenica In, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. Il programma, però, ad ora non è propriamente un successo: […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della trentunesima e ultima puntata di domenica 19 maggio 2019. ...

Domenica l’ultima partita di De Rossi con la Roma : in 63mila all’Olimpico : Grande festa Domenica allo Stadio Olimpico di Roma: in 63mila sugli spalti per l’ultima partita in giallorosso di De Rossi Diciott’anni di Roma. E gli ultimi novanta minuti di un finale che tutti, lui per primo, avrebbero rimandato ancora. Roma-Parma del 26 maggio 2019 sarà l’ultima partita di Daniele De Rossi con la maglia giallorossa e la fascia al braccio e sarà una festa, anche se dal sapore più amaro che dolce. ...

Torino – Moretti dice addio al calcio giocato - Domenica l’ultima contro la Lazio : il futuro è da dirigente : Moretti si ritira: il difensore 37enne lascia dopo 600 partite da professionista, domenica l’ultima contro la Lazio Emiliano Moretti ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Il difensore 37enne, da 6 stagioni al Torino, giocherà la sua ultima partita domenica contro la Lazio. “Ho provato a prepararmi un discorso, ma non ci sono riuscito. domenica prossima sarà l’ultima volta che mi vestirò da calciatore“, ha ...

Torino - Moretti annuncia il ritiro : “Domenica ultima gara - è il momento giusto” : Il difensore del Torino Emiliano Moretti annuncia l’addio al calcio giocato: “Domenica prossima sarà l’ultima volta in cui mi vestirò da calciatore, come ho detto ieri ai miei compagni. Io sono contento perché chiudo una parentesi importante, molto bella, della mia vita”. “Chiudo cosciente di stare ancora bene. Ringrazio il presidente e il mister per aver provato a convincermi ma credo che sia il momento ...

L’«ultima volta» di Cristina Parodi. Domenica 26 maggio arriva Marco Liorni con Italia Sì : Cristina Parodi - La Prima Volta Come per Barbara D’Urso con Domenica Live, Domenica è stata anche l’ultima per Cristina Parodi con La Prima Volta, che ha terminato una stagione sottotono, con ascolti poco brillanti (media attorno al 12% di share, molto al di sotto della concorrenza), e un interesse del pubblico, numeri a parte, mai realmente accesso. La trasmissione di Rai 1, tra immagini e testimonianze, ha portato sotto i ...

Le partite decisive dell’ultima giornata di Serie A si giocheranno in contemporanea Domenica 26 maggio alle 20.30 : La Lega Serie A ha annunciato che le partite dell’ultima giornata di campionato che possono decidere delle cose – la qualificazione alla Champions league, quella all’Europa League e la salvezza – si giocheranno in contemporanea domenica sera alle 20.30. Le

Inter e Fiorentina - l’ultima maledetta Domenica e il rischio (concreto) di doppio psicodramma : Avevamo detto che era il campionato più noioso e scontato dell’ultimo decennio. Era vero, ma avevamo sottovalutato Inter e Fiorentina, Spalletti e Montella, il più grande, incredibile, esilarante psicodramma calcistico che potrebbe realizzarsi domenica. Tra Milano e Firenze, San Siro e il Franchi, si giocano due spareggi: se l’Inter perde in casa contro l’Empoli e la Fiorentina contro il Genoa, con le contemporanee vittorie delle rivali ...

Serie A - il programma dell’ultima giornata : le gare “calde” in scena Domenica sera : Serie A, il programma dell’ultima giornata vedrà le gare delle corse salvezza e Champions League alla domenica sera La Lega Serie A ha annunciato il programma per l’ultima giornata di campionato di Serie A, in programma il prossimo weekend. Una sola partita al sabato, quella tra le già retrocesse Frosinone-Chievo alle 18. domenica alle 15 si disputa Torino-Lazio, poi alle 18 Sampdoria-Juventus e alle 20.30 tutti gli altri match ...

“La prima volta” – Le storie della trentunesima e ultima puntata di Domenica 19 maggio 2019. : Cristina Parodi quest’anno televisivo è in onda alla domenica pomeriggio, al termine di domenica In, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. Il programma, però, ad ora non è propriamente un successo: […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della trentunesima e ultima puntata di domenica 19 maggio 2019. ...

Jonas - l’attaccante brasiliano chiuderà dopo l’ultima gara di Domenica? : Il contratto di Jonas con il Benfica andrà in scadenza nel giugno del prossimo anno; c’è la possibilità concreta però che il centravanti brasiliano decida di chiudere anzitempo la sua avventura coi lusitani, forse dopo aver vinto il campionato domenica prossima.Calcio estero, Storie, Sudamerica, Jonas / Con l’esplosione del giovane fenomeno Joao Felix e qualche acciacco di troppo che ogni tanto lo perseguita, pare che Jonas ...