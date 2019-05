Diretta Torino-Lazio | streaming | tv | formazioni e risultato – LIVE

termometropolitico

(Di domenica 26 maggio 2019), tv,Uno dei match in programma nella 38a e ultima giornata della Serie A 2018/2019 è, che si disputerà domenica 26 maggio 2019 alle ore 15:00 allo stadio Olimpico – Grandedi. Partita senza particolari obiettivi per entrambe le. I padroni di casa, nonostante una grande stagione, non sono riusciti ad entrare in Europa complice anche proprio la, vincitrice della Coppa Italia e che ha levato di fatto il posizionamento europeo per la settima classificata. Ildunque può ritenersi deluso, ma comunque solo fino ad un certo punto. Resta il fatto che i granata abbiano comunque fatto una grande stagione, soprattutto rispetto alle ultime. I rimpianti è giusto averli, ma questa campagna può essere tranquillamente considerata come di transizione verso obiettivi ...

zazoomnews : Dove vedere Torino-Lazio in diretta streaming o tv - zazoomblog : Dove vedere Torino-Lazio in diretta streaming o tv - #vedere #Torino-Lazio #diretta - emaaet : RT @fra_marro7: Paolo Paganini - RaiSport: 'La moglie di #Guardiola due giorni fa era a Torino per affittare un’auto di grossa cilindrata p… -