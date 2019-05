meteoweb.eu

(Di domenica 26 maggio 2019) Una violenta scossa didi8.0 ha colpito pochi minuti fa, alle 09:41 italiane (le 02:41 della notte locali) ilcentrale, con epicentro nell’affascinante Riserva Naturale di Pacaya-Samiria, polmone verde dove il tempo sembra essersi fermato alle origini della Terra e la natura prolifera genuina e incontaminata (vedi foto nella gallery a corredo dell’articolo). La scossa è stata molto forte ed è stata avvertita fino ad, in gran parte del continente Sud Americano. L'articoloin8.0,inAGGIORNAMENTI LIVE Meteo Web.

GianniSimonelli : Devastante terremoto in Perù: magnitudo 8.0, paura anche in Ecuador, Brasile e Colombia [AGGIORNAMENTI LIVE] - Mete… - mimmocastytp : Devastante terremoto 8.0 in Perù. @cjmimun - DamatoRicardo : RT @manuscod: @GiancarloDeRisi 1976 terremoto del Friuli. Devastante. Tutta la Carnia rasa al suolo. Ho visto gli Alpini scavare a mani nud… -