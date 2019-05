Devastante terremoto in Perù | magnitudo 8 0 | è un disastro Crolli anche in Ecuador

meteoweb.eu

(Di domenica 26 maggio 2019) Una violenta scossa didi8.0 ha colpito pochi minuti fa, alle 09:41 italiane (le 02:41 della notte locali) ilcentrale, con epicentro nell’affascinante Riserva Naturale di Pacaya-Samiria, polmone verde dove il tempo sembra essersi fermato alle origini della Terra e la natura prolifera genuina e incontaminata (vedi foto nella gallery a corredo dell’articolo). La scossa è stata molto forte ed è stata avvertita fino ad, Brasile e Colombia, in gran parte del continente Sud Americano. Nelcentrale e settentrionale si sono verificati molti(vedi immagini a corredo dell’articolo). Si temono molte vittime. Estesi blackout nell’area amazzonica del Paese. Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma le immagini che circolano sui media internazionali sono terribili e lasciano immaginare una scia di distruzione su aree ...

twMec : RT @AvantiLaura: Non c'è pace. Terremoto in #Perù Devastante terremoto in Perù: magnitudo 8.0, crolli e panico. Si temono tante vittime [… - Chiara_Mozzillo : RT @ilGheb: Uno vuole avere notizie del devastante #terremoto in perù, ma nessun tg ne parla.... Solamente politica e calcio. Che ipocrit… - koseidon771 : Devastante terremoto in Perù: magnitudo 8.0, paura anche in Ecuador, Brasile e Colombia [AGGIORNAMENTI LIVE] -