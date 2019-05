Destiny 2 | Battle net rimuove i riferimenti ad Activision | mentre Bungie si prepara a

eurogamer

(Di domenica 26 maggio 2019) Tramite l'ultimo aggiornamento.net ha rimosso iadda2, proprio ora cheè pronta a discutere della "nuova era".Come probabilmente ricorderete, a gennaiosi è separata daBlizzard dopo otto anni. Ciò ha permesso allo studio anche di ottenere i pieni diritti di pubblicazione del franchise.Quando le due compagnie erano ancora legate, la versione PC di2 venne pubblicata su.net, in compagnia di altri titoli Blizzard come Overwatch e World of Warcraft. Ora che la separazione si è concretizzata,non viene più accreditata per2, conche dunque ora figura sia come sviluppatore che come publisher del titolo. Leggi altro...

Eurogamer_it : Bungie è pronta a discutere della 'nuova era' di #Destiny2 - FPSREPORTER : Destiny 2, una patch di - pcexpander : Destiny 2, -