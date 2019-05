De Rossi e gli altri | che fine hanno fatto i campioni del 2006

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : incubo maltempo anche nella pRossima settimana sull’Italia [DETTAGLI] : Mentre ci apprestiamo a vivere l’ennesimo weekend di maltempo di questo maggio insolito, un pensiero va ai giorni successivi, nella speranza di avere notizie di condizioni più consone al periodo. In realtà, maggio confermerà la sua anomalia di maltempo anche nella prossima settimana che chiude il mese e che segnerà dall’1 giugno l’inizio dell’estate Meteorologica. Eppure di estivo ci sarà ancora ben poco, visto che nei prossimi giorni si ...

Beach volley - World Tour 2019 Jinjiang. Nono posto per Rossi/Carambula ma che battaglia con i russi! : Si ferma ancora davanti ai russi Stoyanovskiy/Krasilnikov la corsa di Enrico Rossi e Adrian Carambula nel 4 stelle di Jinjiang in Cina, come a Xiamen ma stavolta negli ottavi di finale al termine di una sfida bella e tiratissima che ha premiato la coppia russa, poi travolta dai brasiliani Evandro/Bruno Schmidt anche a causa della fatica accumulata contro gli azzurri. Il 2-0 finale è bugiardo perché Rossi e Carambula hanno giocato alla pari con i ...

Napoli - Meret : “Ancelotti ci ha dato tanto - importante averlo l’anno pRossimo. All’Europeo Under 21 vogliamo fare bene” : Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24 su Carlo Ancelotti: “Ancelotti ci ha dato tanto, ha subito dato un’impronta ad una squadra che veniva da un ciclo ben definito”. “Sarà importante avere il mister anche l’anno prossimo per dare continuità – ha aggiunto il 22enne estremo udinese – Seguiremo i suoi consigli per fare un ...

Cartelle di pagamento : dal pRossimo 1 luglio i contribuenti pagheranno meno i ritardi : L'Agenzia delle Entrate ha appena emesso un provvedimento del Direttore dell'Agenzia che ufficializza la diminuzione degli interessi di mora sui versamenti effettuati in ritardo delle Cartelle di pagamento notificate ai contribuenti italiani dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato oggi 24 maggio sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate. La diminuzione andrà ...

“Contest-Azioni”/Eureka! - gli appuntamenti di domani e della pRossima settimana per raccontare l’Agenda 2030 : Giro di boa, tra istituti scolastici e ludoteche, per il progetto Fai la Differenza, C’è… Contest-Azioni”. Al centro di questi laboratori sono le principali sfide dello sviluppo per l’umanità, che verranno illustrate soprattutto ai ragazzi tra gli 11 e i 17 anni. Una serie d’incontri, attività green & educational, racconti, progettazione e creatività, confronti e iniziative d’intrattenimento, per i più giovani – senza dimenticare ...

Dodi Battaglia a Vieni da me/ 'A Vasco Rossi invidio il talento. Tra tutti i Pooh...' : Dodi Battaglia a Vieni da me svela i segreti dei rapporti con i suoi colleghi spiegando d'invidiare il talento di Vasco Rossi mentre tra i Pooh...

Fridays For Future - l’annuncio di Greta per il pRossimo sciopero globale : “si muovano anche gli adulti” : La lotta contro i cambiamenti climatici non si ferma con “global strike” dei giovani, infatti ha iniziato a coinvolgere anche gli adulti, come in Francia dove 130 scienziati che hanno formalizzato il proprio sostegno al movimento e i sindacati hanno chiesto ai lavoratori di scioperare o compiere alcuni gesti simbolici – come indossare una fascia al braccio – in segno di solidarietà con i ragazzi. L’invito diretto agli adulti è ...

500 Miglia Indianapolis 2019 : senza Alonso se la giocheranno Pagenaud - Power - Rossi e Castroneves : Tutto è pronto per la gara più veloce del mondo. Sull’Indianapolis Motor Speedway, infatti, siamo ai nastri di partenza della 103esima edizione della corsa sull’ovale dell’Indiana dove le vetture volano a medie pazzesche ed i muretti sono sempre un rischio clamoroso. Si correrà domenica dalle ore 18.19 italiane, come sempre in concomitanza con il weekend del Memorial Day. Mancherà, com’è ben noto, Fernando Alonso che non ...

Beach volley - World Tour 2019 Jinjiang. Rossi/Carambula negli ottavi ma ora c’è da scalare la “montagna russa” : Due vittorie per Rossi/Carambula che significano ottavi di finale, una sconfitta a testa alta per Abbiati e Andreatta che significa 25mo posto. Questa la sintesi della giornata azzurra al torneo 4 stelle di Jingjing in Cina. La coppia composta da Enrico Rossi e Adrian Carambula, dopo la sconfitta di ieri in semifinale contro i tedeschi Bergman/Harms, non ha incontrato troppa resistenza nella finale che valeva il terzo posto nel girone e ...

È stato rimandato alla settimana pRossima il Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto portare all’approvazione del “decreto sicurezza bis” e del “decreto famiglia” : Il Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto portare all’approvazione del “decreto sicurezza bis” e del “decreto famiglia” è stato rimandato alla settimana prossima. La decisione è stata comunicata mercoledì sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo un lungo incontro che

Roma - Ranieri vola basso : “Negli ultimi anni sempre in Champions - il pRossimo anno Europa League..” : Vincere, intanto, e sperare. Sperare qualcosa di quasi impossibile. Serve un miracolo alla Roma perché possa centrare la qualificazione in Champions, un incastro di situazioni difficilmente immaginabili. Ma i giallorossi hanno il diritto di provarci, e lo faranno in un clima di rabbia e delusione per i risultati in campo, di protesta contro la società e di “saluto”. Saluto nei confronti della bandiera Daniele De Rossi. Di ...

Atletico Madrid - presentata la nuova maglia per la pRossima stagione [FOTO e VIDEO] : nuova maglia Atletico Madrid – La stagione dell’Atletico Madrid è stata altalenante, il club spagnolo è stato eliminato dalla Juventus mentre in campionato non è riuscito a lottare fino alla fine per il titolo. L’intenzione adesso è quella di continuare con il progetto firmato Simeone e per questo motivo sta programmando la prossima stagione. Nelle ultime ore il club spagnolo ha ufficializzato la maglia per la prossima ...

La svolta epocale di Vasco Rossi in tour negli stadi - prima foto del palco a Lignano : “Gli artisti stranieri devono bussare” : È una svolta epocale quella di Vasco Rossi in tour negli stadi, che si rinnova di anno in anno con un live che non smette di appassionare i tanti fan del rocker di Zocca che dal 1° giugno torna a San Siro per ben 6 date. Il 2019 è anche l'anno del 29° anniversario del primo concerto allo stadio San Siro, che Vasco festeggerà proprio sul palco nella tappa del 12 giugno. Una data che ha segnato un importante cambiamento di rotta nella maniera ...

Sondaggi politici Ipsos : gli italiani si aspettano più tasse l’anno pRossimo : Sondaggi politici Ipsos: gli italiani si aspettano più tasse l’anno prossimo L’Istat parla di una crescita dello 0,3 per l’Italia nel 2019. L’Ocse prevede invece una stagnazione per l’anno in corso mentre il rapporto deficit/Pil è pronosticato al 2,4% quest’anno e al 2,9% il prossimo. Secondo i dati del quarto trimestre 2018 rilasciati dall’Eurostat due mesi fa, in quanto a crescita, il nostro Paese è il ...