Da che ora si sapranno i risultati delle elezioni europee

Roma - le compensazioni fantasma che fanno perdere lavoro alla coop Coraggio : “Opere dovute dal 2010 mai realizzate” : Roma Capitale rischia di perdere oltre 2 milioni di euro destinati alla ristrutturazione del complesso di casali storici a Borghetto San Carlo, una tenuta agricola nel cuore del Parco di Veio, Roma nord. Nel 2010 è stata fatta una convenzione tra l’azienda edilizia ImpreMe Spa, del gruppo MezzaRoma e Roma Capitale che stabiliva il diritto, per l’impresa di costruzioni, di edificare palazzine nel quartiere Talenti (zona est della Capitale), in ...

Ora c’è anche la sosia di Meghan Markle. Si fa pagare 1200 euro ad apparizione - : Carlo Lanna Ha 28 anni ed è la sosia ufficiale di Meghan Markle: la storia della receptionist che vuole essere una duchessa Fino a qualche tempo fa era una receptionist, una ragazza come tante. Poi la svolta inaspettata. Come ha riportato il The Sun, c’è chi di professione fa la sosia ufficiale di Meghan Markle e viene pagata profumatamente per indossare gli abiti della duchessa di Sussex. La sosia della Markle si chiama Olivia ...

Amici - il panico di Alberto Urso dopo il trionfo : "Ecco perché ora sarà durissima" : Tutto come previsto ad Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi arrivato alla sua ultima puntata su Canale 5: il vincitore è Alberto Urso. dopo il trionfo, le prime parole cariche di emozione del cantante lirico, che afferma di non essersi aspettato la vittoria e i 150mila euro che spettan

F1 in tv - GP Monaco 2019 : su che canale vedere la gara di Montecarlo. Orari e programma su Sky e TV8 : Tutto è pronto per il Gran Premio di Monaco 2019. La domenica più affascinante e chic del Mondiale di Formula Uno è pronta a regalarci il consueto scenario unico del Principato di casa Ranieri. I bolidi della massima categoria del motorsport sono pronti a sfidarsi tra sali-scendi, guard-rail, muretti, tombini e buche che rendono così peculiare la corsa tra le curve più famose del mondo come Rivage, il Poriter, la curva del Tabaccaio o ...

Motocross - GP Francia 2019 : a che ora gareggia Tony Cairoli? Orari - programma e streaming : Neanche il tempo di respirare che è subito tempo di GP di Francia per quanto riguarda il Mondiale 2019 di Motocross. Sul tracciato francese, in MXGP, Tony Cairoli cercherà di rispondere al suo rivale, lo sloveno Tim Gajser, per allungare nella graduatoria generale. Non sarà facile. Il centauro della Honda è in splendida forma e la vittoria nella Qualifying Race, con un Cairoli solo 14° per via di una caduta, non rende semplici le cose al nostro ...

5 libri per capire l’Europa (o quel che ne sappiamo finora) : (foto: Dan Kitwood/Getty Images) Le elezioni europee, dopo la solita campagna elettorale a tratti estenuante, sono arrivate: ma su che cosa si vota oggi? Su che base culturale e sociale condivisa? Per provare a capirlo, possiamo iniziare da questi 5 titoli. Umberto Eco, La ricerca della lingua perfetta (Laterza) La vera lingua comune europea è la traduzione, disse una volta Umberto Eco. A meno che non sia il latino, quello dei romani che la ...

Giro d’Italia 2019 - quindicesima tappa Ivrea-Como : orario di partenza e di arrivo. I Comuni e le Province che verranno attraversati : Oggi domenica 26 maggio andrà in scena la Ivrea-Como, quindicesima tappa del Giro d’Italia 2019: i ciclisti dovranno affrontare 232 km per trasferirsi dal Piemonte alla Lombardia, attraversando le Province di Torino, Biella, Vercelli, Novara, Varese, Milano, Lecco, Como. Dopo le durissime frazioni con gli arrivi in salita a Ceresole e a Courmayeur, spazio a un’altra tappa particolarmente impegnativi con un finale da Giro di ...

Playoff basket - attenzione : sprazzi Nba e Cremona vola. Per Milano ancora fantasmi. Trento-Venezia? che sbadiglio : Gioia per le quattro sciure cremonesi sugli spalti del PalaRubini: già prenotati per la domenica elettorale cento chili di marubini al brodo di toro con cui sfondarsi. I loro beniamini di biancoblu vestiti hanno stupito ancora, ritoccando la stagione dei record: dopo la Coppa Italia, che Aldo Vanoli ogni giorno leva dalla bacheca per un’amorevole spolverata, Cremona si impone su Trieste in volata (81 a 78, serie chiusa per 3 a 1) e accede ...

Scuola - Mazzucchelli a Fioramonti : ‘Occorre investire per i ragazzi’ : La Scuola manca di fondi ed investimenti da parte del Governo. Questo è l’allarme lanciato da Claudia Mazzucchelli, segretaria generale della Uil Scuola Marche: ‘La collaborazione tra Scuola e Cnr – ha detto – è fondamentale ma potenzialmente a rischio dopo il dimezzamento dei fondi del Ministero’. Tale argomento è stato discusso nel corso di un convegno tenutosi stamani alla sala riunioni dell’Autorità ...

PAMELA PRATI "NON ESISTE MARK CALTAGIRONE"/ 'Non ho ancora denunciato perchè...' : PAMELA PRATI, a Verissimo, svela di non aver ancora denunciato MARK Caltagirone e tutto ciò che le è accaduto: 'spero ancora che esista'.

Luigi Di Maio - le dieci giravolte elettorali del capo M5s : perché questo personaggio non è credibile : Luigi Di Maio si è trasformato nel vero camaleonte della politica italiana, ha una capacità incredibile di variare colore a seconda delle circostanze. Si plasma e si adegua, anche se per farlo spesso entra in palese contraddizione con quello che ha sostenuto sino a poco tempo fa. Ecco un elenco di d

Mercatone Uno : Morani - 'governo assente - anche Marche regione colpita' : Roma, 25 mag. (AdnKronos) - "La crisi che sta interessando Mercatone Uno, con l'assordante silenzio del ministero dello Sviluppo economico , colpisce duramente anche la regione Marche. Ben 120 sono i lavoratori occupati nei punti vendita di Pesaro, Monsano e Civitanova Marche, a cui si aggiungo quel

Pamela Prati in lacrime a Verissimo : «Spero ancora che Mark Caltagirone esista. Mi manca» : Pamela Prati a Verissimo ha confessato che Mark Caltagirone non esiste. L'ex volto del Bagaglino viene accolta da Silvia Toffanin in uno studio vuoto. Il pubblico è stato fatto...

PSG e Tuchel ancora insieme : prolungato il contratto del tecnico : Spazzati via tutti, in un sol colpo. Il Paris Saint Germain ha scelto l’allenatore per la prossima stagione: è ancora Thomas Tuchel. prolungato il contratto al tecnico tedesco fino al 2021. Diversi i nomi importanti di allenatori accostati alla panchina francese. Era infatti incerto il futuro di Tuchel dopo la stagione appena conclusa, con l’ennesimo fallimento in Champions e situazioni di spogliatoio poco chiare. E allo stesso ...