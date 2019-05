Corriere it | per le Europee oggi e domani sito aperto senza limiti ai non abbonati  E

La nuova Roma - il Corriere è sicuro : si riparte da Petrachi e Gasperini : Oggi la Roma scenderà in campo contro il Parma, risicate le sue speranze di qualificazione in Champions ma i giallorossi proveranno a tenere accesa la “fiammella” fino all’ultimo. Sarà la serata dell’addio di De Rossi e anche l’ultima di Ranieri. E di tanti altri. Sì, perché secondo quanto scrive il Corriere dello Sport nelle sue pagine, da domani partirà il nuovo corso della Roma. “Ormai – si ...

SDA Numero Verde : quale chiamare per ritiri e spedizioni con Corriere espresso - reclami e tracking : SDA è una delle aziende più famose per quanto riguarda questo settore, ed opera con efficienza sul suolo italiano oramai da anni. Tuttavia può capitare che i clienti abbiano bisogno di cercarne il Numero Verde, tracciare il loro ordine, oppure di esprimere un proprio disappunto relativamente ad un servizio, ecco dunque di seguito una breve guida per capire come contattare il centro di spedizioni e ritiri, effettuare reclami ed effettuare il ...

Corriere di Torino - possibile scambio con Manchester United o Inter per Dybala : L'attesa principale per il tifoso juventino è sicuramente l'incontro previsto fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, confronto che dovrebbe definire il futuro della panchina bianconera. Tale decisione sarà molto importante anche dal punto di vista del mercato, in quanto in caso di permanenza del tecnico toscano, alcuni giocatori potrebbero decidere di lasciare Torino. Joao Cancelo potrebbe ...

Sul Corriere la storia del Follo : una famiglia calcistica per sopravvivere al dolore : Dall’Inghilterra non arriva solo calcio bellissimo da guardare, ma anche storie da leggere tutte d’un fiato. Come quella che è oggi sul Corriere della Sera, che racconta la storia della Follo (For Our Lost Little Ones), una squadra di giocatori molto particolari. Sono tutti reduci da uno dei dolori più devastanti da sopportare: hanno tutti perso un figlio. Il fondatore è stato Gary Berkley. Il figlio Sammy gli diceva sempre ...

Juve - per il Corriere dello Sport Mendes avrebbe proposto Mourinho : Arrivano sorprendenti indiscrezioni per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Massimiliano Allegri è tutt'altro che sicuro di rimanere a Torino per la prossima stagione e la dirigenza bianconera starebbe già valutando alcuni nomi di grido. Agnelli sarebbe rimasto troppo scottato dall'eliminazione contro l'Ajax e si starebbe convincendo che Allegri non sarebbe l'allenatore adatto al club bianconero. La Juventus non ha quasi mai ...

Juventus - 'Il Corriere dello Sport' : 'Possibile scambio con l'Inter per Skriniar e Icardi' : La Juventus sta lavorando con grande attenzione sul mercato per la prossima stagione. Il club bianconero ha intenzione di acquistare un difensore di qualità e ha messo gli occhi su Milan Skriniar, considerando il fatto che De Ligt viene valutato almeno cento milioni di euro dall'Ajax. Lo slovacco è reduce da una stagione di altissimo livello con la maglia nerazzurra e sarebbe un grandissimo colpo per il reparto arretrato bianconero, considerando ...

Economia : Bonomi - Assolombarda - al 'Corriere della Sera' - per far ripartire il Paese tagliare subito il cuneo fiscale : Roma, 01 mag 10:09 -, Agenzia Nova, - "Passare dal segno meno al segno più va bene. Meglio di niente. Detto questo, se ci basta un più 0,2 per cento del Pil nel primo trimestre..., Res,

Inter - per il Corriere dello Sport Marotta vorrebbe Allegri sulla panchina dei nerazzurri : Il mercato delle società di Serie A passa inevitabilmente da quello degli allenatori: vi è molta incertezza da questo punto di vista soprattutto fra i top club del campionato italiano, dalla Juventus all'Inter, fino ad arrivare a Milan, Roma, potremmo quindi assistere ad un vero e proprio stravolgimento nella guida tecnica di alcune società di Serie A. Nonostante arrivino molte conferme da Torino sulla permanenza di Allegri sulla panchina ...

Corriere Dello Sport : 'La Juventus pretende 100 milioni di euro per privarsi di Pjanic' : Ci attendiamo una sorta di rivoluzione nella rosa juventina, con grandi investimenti sul mercato ma anche con pesanti cessioni, utili per finanziare gli acquisti ma soprattutto per equilibrare un bilancio 'provato' economicamente la scorsa stagione dall'arrivo di Cristiano Ronaldo. Probabilmente la maggior parte degli arrivi si svilupperanno in difesa e a centrocampo, in quanto è necessario un incremento di qualità e di gioventù. Il ritiro di ...

Corriere dello Sport : La prova del 99 per Milik : Il Corriere dello Sport traccia un ritratto di Milik. attaccante d’eccezione che è riuscito a superare tutte le difficoltà iniziali a Napoli e a non farsi scoraggiare “incurante di essere stato catapultato all’ombra del più grande cannoniere di tutti i tempi della serie A” Milik ha un contratto di ancora due anni con la società azzurra, ma già si parla di rinnovo per un bomber che questa stagione ha segato 20 reti. Per ...

Il Corriere che attraversa l'Italia per spacciare la droga dei kamikaze : Nel corso di alcuni controlli di prevenzione, squadre cinofile del Gruppo pronto impiego della Guardia di finanza di Torino hanno bloccato un nigeriano di 20 anni trovato in possesso di mezzo chilo di shaboo, un pericolosissima sostanza stupefacente nota anche con i nomi "ice crystal" e "droga dei kamikaze".Il giovane immigrato è stato individuato nei pressi di corso Vittorio Emanuele mentre era già salito bordo di un autobus in partenza per ...

Le opere di Jiro Taniguchi in edicola con il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport - : Il gruppo RCS è da sempre attento al mondo del Fumetto e prodigo di proposte allettanti relative sia al panorama italiano che internazionale; l'ultima si rivolge al Sol Levante e a uno dei grandi maestri e più peculiari interpreti del ...

Martedì speciale per il Corriere - domani in edicola gli inserti gratuiti di Buone Notizie e l'Economia : ... infatti, con il quotidiano, due inserti gratuiti: si tratta di Buone Notizie, lo sguardo positivo sul mondo per dare energia all'impresa del bene, che esce con il Corriere ogni Martedì, e l'Economia,...