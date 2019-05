Comunali | il centrosinistra conserva Firenze e Bergamo | al centrodestra Perugia 

Elezioni Comunali - il plauso di Pepe per il risultato del centrosinistra nel teramano : Teramo - Pepe plaude al positivo risultato del centrosinistra teramano alle amministrative del 26 maggio, “Le Elezioni amministrative appena concluse ci consegnano un centrosinistra in sostanziale salute in provincia di Teramo che centra una serie di importanti risultati tra sindaci riconfermati e comuni conquistati”. Questo il commento del Consigliere e Vice Capogruppo Regionale del Pd, Dino Pepe, che sottolinea come, quando la coalizione si ...

Elezioni Comunali - tutti i risultati : bene il centrosinistra - regge centrodestra e sparisce il M5s : I risultati delle Elezioni comunali evidenziano importanti vittorie al primo turno per il centrosinistra (con conferme al primo turno a Firenze, Bari, Bergamo e Pesaro) e qualche successo anche per il centrodestra (a Perugia, Urbino e Pescara). In molti altri comuni si andrà al ballottaggio, con il Movimento 5 Stelle quasi ovunque fuori dai giochi.Continua a leggere

Comunali - risultati in diretta : Perugia al centrodestra - Firenze - Bari e Bergamo al centrosinistra. Piemonte - Cirio : la Tav si fa : È in corso lo spoglio delle schede per le elezioni regionali in Piemonte e per le Comunali nei quasi 3800 comuni andati al voto ieri, tra cui 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia....

Elezioni Comunali e Regione Piemonte : a Firenze - Bari e Bergamo il centrosinistra verso la riconferma : Gli exit poll danno in Piemonte il centrodestra abbondantemente avanti al governatore uscente Chiamparino. Seggi aperti in 5 capoluoghi di Regione e 20 di Provincia, tra cui Firenze, Bari, Reggio Emilia, Bergamo, Perugia e Livorno, persa dal M5S