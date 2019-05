Classifica Moto2 Mondiale 2019 | graduatoria | punti e distacchi Lorenzo Baldassarri resta

Moto2 - GP Francia 2019 : risultati e Classifica qualifiche. Jorge Navarro sfiora l’eliminazione e poi centra la seconda pole di fila - 7° Baldassarri : Prosegue lo strepitoso periodo di forma di Jorge Navarro, autore quest’oggi della seconda pole position consecutiva dopo l’exploit di Jerez de la Frontera al termine di una sessione di qualifica della Moto2 esaltante e al cardiopalma. L’iberico ha stampato il miglior tempo delle qualifiche del Gran Premio di Francia 2019 in sella alla Speed Up in condizioni di pista bagnata dopo essere riuscito a superare il taglio del Q1 per ...