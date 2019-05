Classifica Giro d' Italia 2019 Maglia rosa Carapaz | la prima volta dell' Ecuador

Classifica Giro d’Italia 2019 - 14^ tappa : Nibali guadagna 4” su Roglic - Carapaz in maglia rosa! Tutto ribaltato a Courmayeur : La quattordicesima tappa ha stravolto la Classifica generale del Giro d’Italia 2019. Richard Carapaz ha attaccato sulla salita del Colle San Carlo, è volato in discesa, è stato bravissimo lungo l’ascesa verso Courmayeur e ha ribaltato la situazione: l’ecuadoregno ha indossato la maglia rosa con 6 secondi di margine su Primoz Roglic. Lo sloveno ancora una volta ha marcato Vincenzo Nibali che ci ha provato sia in salita che in ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e Classifica della tappa di oggi (Saint Vincent-Courmayeur) : tappa e maglia per Carapaz - Nibali terzo : La quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2019 non ha deluso le aspettative. Sulla salita del Colle San Carlo la battaglia tra gli uomini di classifica è finalmente esplosa: Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) ha provato più volte ad attaccare, ma un tenace Primoz Roglic (Jumbo-Visma) non ha mai perso contatto marcando il fuoriclasse siciliano. Richard Carapaz (Movistar) è stato il vero protagonista della giornata: il giovane scalatore ...

Classifica Giro D'ITALIA 2019/ Maglia rosa Polanc - Ciccone è sempre più azzurro : CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2019: Jan Polanc resta Maglia rosa, ma oggi la quattordicesima tappa ci regalerà ancora tante salite e i big sono tutti vicini.

VIDEO Miguel Angel Lopez - salto di catena al Giro d’Italia : sfortuna nera in salita - esce di Classifica : Miguel Angel Lopez è stato sfortunatissimo durante la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2019, il colombiano era in grandissima forma e sembrava poter fare la differenza sulla salita finale che conduce al Lago Serrù quando a una dozzina di chilometri dal traguardo ha avuto un problema meccanico: salto di catena per il capitano della Astana che ha perso tantissimo tempo per risolvere la criticità. Il sudamericano è poi ripartito a razzo e ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - tredicesima tappa : tutto stravolto in salita! Landa e Zakarin ribaltano - Nibali a 1’44” da Roglic - Yates game over : Il Giro d’Italia 2019 è scoppiato in occasione della tredicesima tappa, la durissima Pinerolo-Ceresole Reale: primo arrivo in salita nei pressi del Lago Serrù, la frazione ha letteralmente stravolto la Classifica generale. Vincenzo Nibali e Primoz Roglic si sono marcati, lo Squalo rimane a 1’44” dallo sloveno mentre Mikel Landa ha attaccato sull’ultima salita e ha recuperato 1’40” sui due big rientrando ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e Classifica della tappa di oggi (Pinerolo-Ceresole Reale) : successo di Zakarin - Nibali e Roglic si marcano : Succede di tutto nella tredicesima tappa del Giro d’Italia 2019, con le montagne finalmente protagoniste e con la lotta tra gli uomini di classifica che si è accesa una volta per tutte. Il russo Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) ha conquistato la vittoria approfittando della fuga di giornata e recuperando terreno sugli avversari, mentre lo spagnolo Mikel Nieve (Mitchelton-Scott) ha dovuto accontentarsi della seconda posizione. Terzo posto ...

Classifica Giro D'ITALIA 2019/ Polanc maglia rosa - Landa e Lopez sono le variabili : CLASSIFICA GIRO D'ITALIA 2019: Jan Polanc è la nuova maglia rosa, ma oggi la tredicesima tappa potrà portare subito novità con un duro arrivo in salita.

Giro d’Italia 2019 - la Classifica dei favoriti : Vincenzo Nibali dà spettacolo sul Montoso - Squalo a 1’44” da Roglic : La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2019 ha regalato la prima vera salita: l’impegnativo Montoso, GPM di prima categoria, ha messo a dura prova tutti i big e ha dato degli importanti scossoni in classifica generale che ora è guidata da Jan Polanc. Lo sloveno ha indossato la maglia rosa sfilandola a Valerio Conti, i grandi favoriti per la conquista del Trofeo Senza Fine si sono mossi: Vincenzo Nibali ha dato spettacolo in salito ...