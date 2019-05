Cina | primo gol con il Dalian per Hamsik | vince il Guangzhou di Cannavaro

calcioweb.eu

(Di domenica 26 maggio 2019) Il campionato cinese continua a regalare grande spettacolo. IlEvergrande, allenato da Fabioha vinto con il punteggio di 1-0 contro lo Shenzhen grazie alla rete in apertura di ripresa di Wei Shihao, la squadra adesso è terza in classifica a quota 25. Non è andato in gol Graziano Pellè ma successo casalingo anche per lo Shandong Luneng: 3-1 alR&F, in gol Fellaini, Gil e Hao Junmin, quarto posto in classifica con 20 punti. Finalmente Marek, prima rete nel campionato cinese per l’ex Napoli, 1-0 per ilche ha superato lo Shanghai Shenhua, rete di testa per lo slovacco su corner battuto da Yannick Ferreira Carrasco. Seconda vittoria consecutiva per ile nono posto in classifica. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articologol con ilperil ...

