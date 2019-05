Ciliegie care come l' oro per colpa del maltempo | vendute a 20 euro al kg

ilgiornale

(Di domenica 26 maggio 2019) Pina Francone Le cattive condizioni metereologiche fanno schizzare il prezzo del frutto del 50% rispetto all’anno precedente È partita male, in ritardo, la stagione delle. Il frutto è arrivato sul mercato in scarse quantità, perché vittima del. Insomma, bassa quantità, alto (altissimo) prezzo, fino a vential chilo. Tuttadelle pessime condizioni atmosferiche di questa pazza e fredda primavera. E così levengonoa peso d'oro, con un costo di cartellino fino al 50% in più rispetto al 2018. Coltivate in Italia su circa 30 mila ettari, levantano una produzione annua media di 120-130 mila tonnellate, concentrata per l'85% in Puglia, Campania, Emilia Romagna e Veneto. Molte le varietà, ognuna con sapori, colori e tempi di maturazione diversi,fa sapere l'Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) ...

