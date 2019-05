Chi è Andrea Radrizzani | il fondatore di Eleven Sports che potrebbe trattare il Genoa

Blastingnews

(Di domenica 26 maggio 2019) Sono giorni molto delicati per il futuro del. Se da una parte la squadra si gioca la permanenza in Serie A in quel di Firenze contro la Fiorentina, la società pensa al domani e ad un possibile cambio ai vertici. In una delle sue ultime uscite pubbliche il presidente Enrico Preziosi aveva confermato l'intenzione di vendere il, nominando un advisor al fine di individuare un compratore serio. Il Financial Times accostaalEd ecco i primi frutti con il nome diche entra prepotentemente in scena per l'acquisto della società rossoblu. Al momento non sono arrivate smentite o conferme dai soggetti interessati, certo è che il Financial Times si è esposto apertamente con una notizia che se confermata sarebbe roboante per tutto l'ambiente rossoblu. Stando alle indiscrezioni apparse oggi su siti sportivi e media locali, il gruppo d'investimento Aser, ...

juventusfc : Andrea Agnelli: 'Solo il futuro saprà dire se le scelte che sono state prese si riveleranno corrette. Chi non è den… - SkySport : #UltimOra #Juventus Andrea #Agnelli: 'Chi gestisce aziende deve prendere decisioni Solo il tempo dirà se saranno s… - andrea_cioffi : C’è chi dice che per chiudere la questione #AeroportoSalerno basti 1 timbro. Ma in 27 anni non c’è riuscito! Il… -