Che tempo che fa | anticipazioni di domenica 26 maggio 2019

blogo

(Di domenica 26 maggio 2019) Una nuova puntata di Cheche fa di Fabio Fazio andrà in onda26dalle 20.35 su Rai1 in versione ridotta, senza il consueto appuntamento con il Tavolo, per lasciare spazio alle elezioni europee. Cheche fa, gli ospiti di26Ospite del programma uno dei numeri 10 più forti della storia del calcio: Roberto Baggio, vincitore del Pallone d’Oro nel 1993, amatissimo nel nostro paese e in tutto il mondo.In studio anche Jean Todt oggi Presidente della Fia, Federazione internazionale dell’automobile e storico dirigente sportivo che nei suoi 16 anni in Ferrari ha contribuito a far vincere 14 mondiali di Formula 1 e 106 Gran Premi.Cheche fa,di26pubblicato su TVBlog.it 2612:07.

matteosalvinimi : Non voglio generazioni 'a tempo determinato' che muoiono di precariato, in Europa bisogna ripartire nel nome del la… - fabiochiusi : Tutto il tempo a parlare di disinformazione sui social. E ok. Però qui abbiamo un servizio di un tg che - scrive… - europainitalia : Qualunque sia il tuo orientamento politico, scegli il tuo futuro e vota alle #Europee2019 ???? ?Hai tempo fino alle 2… -