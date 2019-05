Che ruolo avrà lo spin-off di Beverly Hills | 90210 | nel revival della serie? “Si torna al

Kiss Kiss Napoli : “Verdi resterà a Napoli - ma gioCherà in un nuovo ruolo” : Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, Simone Verdi l’anno prossimo vestirà ancora la maglia azzurra del Napoli. Non ci sarà, dunque, l’addio così come paventato in questo ultimo periodo. Ricordiamo che Verdi è stato acquistato dal Bologna circa un anno fa per la cifra di 25 milioni di euro. La società partenopea, ovviamente, vuole salvaguardare l’investimento confermando il calciatore anche per il prossimo anno. Il ruolo, però, ...

Vodka - ville extralusso e il ruolo del comico. I misteri del filmato Che incastra StraChe : Chi ha girato il video? Con quali finalità? E perché è stato tenuto nel cassetto per ben due anni e diffuso poco più di una settimana prima delle elezioni europee? I misteri attorno all’ «Ibizagate», il video scandalo che ha finito per travolgere una vecchia volpe dell’ultradestra populista europea del calibro del vicecancelliere austriaco e leader...

Enrico Silvestrin torna in tv : il ruolo Che ricoprirà a Music Farm : Enrico Silvestrin a Music Farm: dopo il Grande Fratello Vip il ritorno in tv Enrico Silvestrin pare essere pronto a rimettersi in gioco in tv con un nuovo ed entusiasmante progetto. L’attore, da sempre grande amante ed appassionato della buona Musica, sarebbe stato scelto da Mediaset per prendere parte alla nuova edizione di Music Farm, […] L'articolo Enrico Silvestrin torna in tv: il ruolo che ricoprirà a Music Farm proviene da ...

Alzheimer - bloccata una proteina Che svolge un ruolo chiave nella malattia : risultati promettenti : Negli ultimi anni, è diventato sempre più chiaro ai ricercatori che la proteina galectina-3 è coinvolta nelle malattie infiammatorie del cervello. Uno studio dei ricercatori della Lund University, in Svezia, insieme a colleghi di Spagna e Regno Unito, ora dimostra il ruolo chiave svolto da tale proteina nel morbo di Alzheimer. Lo studio è stato pubblicato su Acta Neuropathologica. Tra le altre cose, l’Alzheimer include l’accumulo di placche ...

J-Ax : «Ad All Together Now non devi garantire una carriera a nessuno. Ho deciso Che non condurrò mai - il mio ruolo perfetto è la spalla» – Video : J-Ax Presidente di giuria, sì, ma senza le “paturnie” dei talent. Ad All Together Now, il nuovo show musicale di Canale5, J-Ax, si è sentito libero – per una volta – dalla responsabilità di dover garantire un futuro discografico al concorrente di turno. Nel programma condotto in prima serata da Michelle Hunziker (da stasera), il rapper ha capeggiato una giuria di 100 persone, composta da esperti di musica, volti noti e ...

Roma - Ranieri : “Dobbiamo crederci anChe se non dipende da noi. Ruolo da supervisore? Mi è stato proposto - ma…” : Le dichiarazioni di Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ai microfoni di Sky Sport, al termine della gara vinta contro la Juventus: “Sono soddisfatto, ci è voluto un gran Mirante a tenerci in partita, ha fatto ottime cose soprattutto nel primo tempo. Dobbiamo credere che sia possibile la Champions, anche se non dipende da noi, ma vogliamo arrivare con la coscienza a posto”. “Essendo già stato qui ed essendo Romano, mi ...

Ma fosse Che Mario Rui ha sbagliato ruolo - doveva fare il centrocampista : Per la festa della mamma ci tocca la SPAL. Il campionato è deciso ormai a tutti i livelli e ci resta da capire solo chi andrà in Champions e chi sarà l’ultima retrocessa. Insomma una partita interessante quanto il vinci Salvini. Anche se non dobbiamo esagerare, il Napoli è pur sempre il Napoli mentre Salvini… vabbè, lasciamo perdere. Nell’attesa ho provato a fare zapping tra la premier e le due partite di serie A. È stato come alternare ...

Colle : De MiChelis rafforzò ruolo Italia : 15.50 Con la morte di De Michelis scompare "uno dei protagonisti dell'attività di governo dell'ultima parte del Novecento". Così il Presidente Mattarella. "Intelligente e appassionato esponente della causa socialista ha segnato con la sua azione una significativa stagione della politica estera del nostro Paese, nella fase che faceva seguito al venir meno del contrasto est/ovest",dichiara il capo dello Stato.E sottolinea come le sue intuizioni ...

Gianni De MiChelis morto - Mattarella : “Ha consolidato il ruolo internazionale del Paese”. Il cordoglio del mondo socialista : “Scompare uno dei protagonisti della attività di governo dell’ultima parte del Novecento. Intelligente e appassionato esponente della causa socialista ha segnato con la sua azione una significativa stagione della politica estera del nostro Paese, nella fase che faceva seguito al venir meno del contrasto est/ovest”. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha commentato così la morte di Gianni De Michelis, vice-segretario ...

Si apre la partita per le poltrone Ue - Conte : "L'Italia vuole recitare il ruolo Che le spetta" : Dobbiamo tenere conto che non possiamo piu' ragionare secondo un modello eurocentrico: il mondo si e' allargato ma l'Italia e l'Europa possono continuare a recitare un ruolo importante se pongono ...

Siri - Conte : “In Cdm non andremo alla conta. Lega dice Che ho perso ruolo da arbitro? Faccio il premier - è diverso” : A Palazzo Chigi non si voterà sulle dimissioni di Armando Siri. Ne è sicuro Giuseppe Conte, che è tornato sulla vicenda del sottosegretario indagato per corruzione nel giorno in cui la procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo su un’altra vicenda: quella della palazzina acquistata a Bresso con un mutuo accesso da una banca di San Marino. Indagine, quest’ultima, che al momento è senza indagati e ipotesi di reato ma ha ...

Def : FederlegnoArredo - ribadito ruolo strategico manifestazioni fieristiChe : Roma, 24 apr. (Labitalia) - "Accogliendo la proposta di FederlegnoArredo il Governo ha ribadito il [...]

Antitrust - il Csm concede il collocamento fuori ruolo a RustiChelli. Ma si spacca : no di “Area” e “Autonomia e indipendenza” : Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha concesso a maggioranza (12 si, 6 no e 5 astensioni) il collocamento fuori ruolo a Roberto Rustichelli, presidente di sezione al tribunale delle imprese di Napoli, nominato dai presidenti di Camera e Senato presidente dell’Antitrust, nonostante avesse superato il tetto indicato dalla legge Severino. La motivazione: la 190/2012, che ha stabilito un tetto massimo di 10 anni per il collocamento ...