Champions | Atalanta-Sassuolo 0-0 | Inter-Empoli 0-0 e Spal-Milan 0-0

Atalanta - il miracolo non è solo sul campo : la rosa nel 2015 valeva 60 milioni - oggi 200 (in attesa di Champions e stadio) : Tra qualche ora l’Atalanta potrebbe essere in Champions. Battendo il Sassuolo i bergamaschi otterrebbero un traguardo storico: la prima volta nella massima competizione europea, direttamente ai gironi. Un dato straordinario a livello sportivo, sì, ma si potrebbe parlare tranquillamente di miracolo imprenditoriale. Eh già, perché si dovrebbe andare indietro nel tempo, a cinque anni fa, quando la Dea si salvò dalla retrocessione alla ...

Atalanta - Champions a un passo : la gara con il Sassuolo su Sky : Il grande sogno Champions dell’Atalanta, protagonista di una stagione straordinaria nonostante la sconfitta in finale di Coppa Italia, è davvero a un passo. I nerazzurri affrontano domenica il Sassuolo, altra squadra che può dirsi soddisfatta della sua annata: in caso di vittoria la squadra ora guidata da Gasperini avrebbe la garanzia di disputare la Coppa […] L'articolo Atalanta, Champions a un passo: la gara con il Sassuolo su Sky ...

Che cosa deve fare l’Atalanta per qualificarsi in Champions League : Che cosa deve fare l’Atalanta per qualificarsi in Champions League? Alla vigilia dell’ultima giornata del campionato di Serie A 2018-2019, l’Atalanta di Gasperini è terza in classifica con 66 punti. Gli stessi punti dell’Inter, che però è quarta, essendo in svantaggio negli scontri diretti contro gli orobici. L’Atalanta, infatti, si è aggiudicata per 4 reti a […] L'articolo Che cosa deve fare l’Atalanta per ...

Ultima di campionato come una finale per Inter-Empoli e Fiorentina-Genoa. Atalanta a un passo dalla Champions. Le quote di Sisal Matchpoint : A 90 minuti dalla fine del campionato, fiato sospeso per Inter, Atalanta, Milan e Roma per due posti Champions, e per Fiorentina, Genoa ed Empoli, per l’unico posto salvezza rimasto. Sarà una domenica ricca di emozioni, con incroci che potrebbero rivelarsi determinanti. Il primo è quello di San Siro tra Inter ed Empoli, 90 minuti di fuoco con entrambe costrette a vincere per raggiungere i propri obiettivi. I nerazzurri si sono ridotti ...

Donadoni : “L’Inter può centrare la Champions. Tra Atalanta e Milan…” : L’ex ct azzurro, Roberto Donadoni ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sulla lotta Champions e su quella salvezza che infiammano l’ultima giornata di campionato. In particolare, Donadoni ha parlato dell’Inter di Spalletti: “Credo che l’Inter avrebbe firmato se le avessero detto che si sarebbe giocata la Champions nell’ultima giornata in casa contro l’Empoli. Anche se hanno perso in maniera ...

Corsa Champions League - Arrigo Sacchi : “l’Atalanta merita la qualificazione - il problema dell’Inter parte dal club” : Corsa Champions League – Ultimi 90 minuti prima della fine del campionato di Serie A e Corsa Champions League ancora tutta da decidere, tutto è nelle mani di Atalanta ed Inter che con tre punti all’ultima giornata sarebbero certe della qualificazione. «Questa incertezza ha una spiegazione – esordisce Arrigo Sacchi in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport -. Le squadre, quasi tutte le squadre, anche quelle ...

Mandzukic replica a Ilicic : festa della Juventus - l'Atalanta verso la Champions : Un'ora di festa, tra premi e lacrime, addii e sorprese, saluti e cori. Poi la Juve si sveglia e rimette in discussione la corsa dell'Atalanta verso la meta Champions League. I bergamaschi colpiscono nel primo tempo con il solito Ilicic, cullano il sogno di espugnare l'Allianz Stadium nel giorno dell

Pagelle e Highlights 37^ giornata : Empoli - colpo salvezza. Incubo Fiorentina. Milan e Atalanta - Champions ancora viva! Il Napoli asfalta l’Inter : Pagelle 37 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 37^ giornata di Serie A. Si partirà con Udinese-SPAL, match delicatissimo ai fini della lotta salvezza. Friulani chiamati alla prova del nove per cercare di rimanere ancorati alla Serie A. Dall’altra parte una SPAL ormai salva, ma pronta a vender cara la pelle fino alla […] L'articolo Pagelle e Highlights 37^ giornata: Empoli, colpo salvezza. Incubo Fiorentina. ...

Atalanta - pari da Champions allo Stadium! L’Inter crolla a Napoli : la Dea è l’unica ‘nerazzurra’ che merita l’Europa : Atalanta e Inter, stessi colori e per ora entrambe in Europa, ma solo i bergamaschi lo meritano: la Dea rischia di rovinare la festa della Juventus, Lautaro e compagni ne prendono 4 dal Napoli Dopo la vittoria del Milan sul Frosinone, Atalanta e Inter erano chiamate a vincere i loro rispettivi match rispettivamente per ipotecare e conquistare la Champions League con una giornata d’anticipo. Nessuna delle due squadre ha vinto, ma forse ...

Manduzkic salva la Juve - Atalanta ad un passo dalla Champions : finisce 1-1 : 1/42 Foto LaPresse - Tano Pecoraro 19 05 2019 Torino - ...

Il Milan ritrova la grinta e i big - Piatek e Suso stendono il Frosinone : la Champions è nelle mani di Atalanta… e Juventus : Piatek e Suso in gol, Donnarumma para un calcio di rigore: il Milan batte il Frosinone e aggancia l’Atalanta. I nerazzurri, di scena sul campo della Juventus, sono ancora padroni del proprio destino Nella conferenza stampa della vigilia, Gennaro Gattuso aveva chiesto essenzialmente due cose: giocare con grinta e fare più punti possibili per ottenere l’accesso alla prossima Champions League. Se poi l’Europa non dovesse arrivare, nessun ...

L’Atalanta sogna la Champions ma occhio alla Juve : match su Sky : La Juventus non ha ormai più molto da chiedere a questo campionato, ma ora che l’addio a Massimiliano Allegri è ormai certo i bianconeri vorranno fare il possibile per congedarsi al meglio dal proprio pubblico nell’ultima gara casalinga in cui verrà festeggiato l’ennesimo scudetto conquistato. Di fronte c’è però un’Atalanta che ha l’assoluta necessità di […] L'articolo L’Atalanta sogna la Champions ...

Juventus-Atalanta in…pillole : bergamaschi ad un passo dalla Champions : Il match tra Juventus e Atalanta è il più atteso della penultima giornata di serie A. Una partita decisiva soprattutto per l’Atalanta, che si trova a un passo dal sogno Champions League. In serie A la storico delle due squadre registra un totale di 113 partite giocate insieme. La Juventus ha collezionato 64 vittorie, l’Atalanta ne ha portate a casa 11. I pareggi sono stati 38. La Vecchia Signora ha collezionato 210 reti contro ...

Serie A calcio - i risultati di oggi (11 maggio) e la classifica : Atalanta terza con vista sulla Champions. Fiorentina-Milan 0-1 : oggi sabato 11 maggio si sono giocate tre partite valide per la 36^ giornata della Serie A 2019 di calcio. L’Atalanta ha sconfitto il Genoa per 2-1 ed è addirittura salita al terzo posto in classifica con due punti di vantaggio sull’Inter che giocherà lunedì sera contro il già retrocesso Chievo. La Dea ora sogna davvero la qualificazione alla prossima Champions League, a fare volare gli orobici sono stati Barrow e Castagne che hanno ...